Gabriela Jiménez vivió un inolvidable momento durante su cobertura mundialista

Gabriela Jiménez está cubriendo el Mundial 2026 en Miami, Estados Unidos. (redes/Instagram)

La periodista deportiva Gabriela Jiménez está viviendo el Mundial 2026 a lo grande. No solo ha tenido la oportunidad de presenciar partidos de primer nivel desde los estadios, sino que también ha podido estar cara a cara con algunas de las máximas leyendas del fútbol mundial.

Ella se encuentra en Miami realizando la cobertura de la Copa del Mundo para la Revista Mundialista de canal 7 y este lunes tuvo uno de esos momentos que cualquier amante del fútbol quisiera vivir.

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Mientras realizaba su trabajo en las afueras del estadio de Miami, Gaby se encontró nada más y nada menos que con Ronaldo, el histórico delantero brasileño considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y una de las grandes figuras que ha dejado la historia de los mundiales.

Gabriela Jiménez junto al "Fenómeno" Ronaldo, exjugador brasileño. (redes/Instagram)

La periodista no desaprovechó la oportunidad y se acercó para saludarlo y tomarse una fotografía junto al exjugador, quien brilló con la selección de Brasil y levantó dos Copas del Mundo.

La emoción fue tanta que Jiménez compartió la imagen en sus redes sociales acompañada de un mensaje que refleja la admiración que siente por el exgoleador.

“¡La foto! El 9 perfecto. Simplemente el Fenómeno”, escribió.

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Gabriela Jiménez estaba que no podía creer que se encontrara con uno de los mejores jugadores del mundo de todos los tiempos. (redes/Instagram)

Se lo topó de frente

Ronaldo, conocido mundialmente como “El Fenómeno”, marcó una época en el fútbol internacional gracias a su talento, velocidad y capacidad goleadora, convirtiéndose en uno de los jugadores más queridos por varias generaciones de aficionados.

Gaby contó que el encuentro con la mega estrella se dio cuando iba hacia la zona mixta en el partido entre Uruguay vs Arabia Saudita y el exfutbolista venía saliendo.

“Iba a subirse al carro y nos topamos de frente, no lo dejaban dar entrevistas, pero nos tomamos la foto. Muy amable y sonriente”, nos dijo desde Miami.

Sin duda, para Gabriela este encuentro quedará como uno de los recuerdos más especiales de su cobertura mundialista, pues no todos los días se tiene la oportunidad de compartir con una auténtica leyenda del fútbol.