Gaby Aguilar: “La Churra” tatuada de la radio que vive un sueño en la cabina de Los 40

La locutora Gabriela Aguilar, "La Churra", de la emisora Los 40, dice estar viviendo un sueño porque siempre deseó estar en esa radio.

Gabriela Aguilar, mejor conocida en el mundo radial como “La Churra”, está segura de que la vida la llevó a pasar por la amargura para luego poder ver el sol y cumplir su sueño de adolescente.

Esta locutora, de 31 años, es una de las voces principales de la emisora Los 40 desde hace casi dos años.

Ella se caracteriza no solo por ser muy explosiva, simpática y jovial, sino por ser amante de los tatuajes.

Conozca un poco más sobre ella, a quien los oyentes bautizaron como “La churra” porque en una ocasión dijo que un artista estaba “bien churro”, es decir, guapo.

- ¿Cómo se le abren las puertas de entrar a la radio?

Empecé desde abajo, abriéndome pasitos y era periodista corresponsal en un canal por Internet y literalmente era la que jalaba chunches, andábamos cubriendo más que todo conciertos y empezó todo. El primer ingreso a la radio llegó como orgánico, una vez estaba haciendo una prueba de locución y fue vacilón porque una de las personas que trabajaba en la primera radio donde empecé, estaba ahí de jurado y después de ahí me dijo que si me interesaba tener una oportunidad en radio, para ese tiempo tenía como 22 años y entré a radio Disney, donde estuve por cinco años.

- ¿Por qué sale de esta emisora?

Esa radio es muy difícil, no es lo que realmente la gente cree y, jamás voy a morder la mano que me dio de comer y que fue mi casa y escuela durante cinco años, pero la gente cree que es la radio feliz, en la que la gente entra a triunfar y realmente no es así. Lamentablemente, hay mucha competencia adentro y te tratan de serruchar el piso cuando te empieza a ir bien.

Con mi jefa en ese tiempo empiezo a sufrir acoso laboral, inclusive acoso sicológico de parte de ella, cuando de un pronto a otro y de la nada me dice: ‘Ya usted no va a trabajar más acá'. Fue una etapa muy dura con ese despido, porque sentí que me estaban cerrando todas las puertas y fue en plena pandemia en el 2021.

Kiki es la más consentida y chineada por la locutora Gaby Aguilar, de Los 40.

- ¿Y qué hizo para levantarse de ese golpe emocional?

Empecé con proyectos personales, me hice un canal de YouTube (Yougaa), donde conversaba con muchos colegas y artistas y eso me empezó a abrir muchas puertas, porque me llamaron de una agencia de modelos que querían que diera un taller de locución y ya después me llamaron de Wao F.M. Estoy muy agradecida con DJ Nitro por tenderme la mano, fue una experiencia muy bonita, fue una radio que no busqué y estuve ahí cuatro meses.

- ¿De ahí salta a Los 40?

Estando en Wao me empieza a buscar mi exjefe que había sido mi primer jefe en radio Disney, Luis Diego Castro, quien empieza a trabajar de gerente en Multimedios Radio, y me dice que le gusta mucho lo que estoy haciendo y yo de inmediato pensé en Los 40, porque yo literalmente soñaba estar ahí desde que tenía 15 años, yo me acostaba y me levantaba escuchando Los 40.

Me voy, y no te voy a mentir, entré con muchos nervios porque sentí que era una emisora grande para mí. Yo venía de una enseñanza muy diferente y en Los 40 más bien era: ‘No, mirá tranquila, podés hablar como querás, podés ser vos’, y yo crecí en una radio donde no podés ser vos. Todos los días cuando abro el micrófono de Los 40 cumplo un sueño.

El tatuaje de su perra Kiki es el que más le piropean.

- ¿De qué programa está a cargo?

Cuando iba a cumplir un año en Los 40 llega mi jefe, Marfer Torres, que ha sido un ángel en mi vida, y me dice: ‘Mirá, tengo una oferta más grande para vos, te ofrezco la producción de los programas de Bésame en la mañana y Bésame en la tarde, más la locución de 40. Yo toda mi vida había soñado con trabajar en producción en radio, porque es algo que estudié, entonces es cuando digo: ‘Realmente llegué a donde tenía que estar, y si tenía que pasar por despidos, por humillaciones y cosas feas que pasé, diay tenía que pasarlas para llegar acá'.

Y actualmente estoy de 10 a.m. a 1 p.m., estoy en “Música con Gaby”, y a las 11 a.m. tengo un programa de complacencia que se llama “Pedila en Los 40″.

- A todo esto, ¿cuántos tatuajes tiene y desde cuándo se los empezó a hacer?

Empecé a tatuarme cuando tenía 22 años y el primero me lo hice en Guanacaste, que en ese tiempo mi hermana vivía ahí, y lo que me hice fue una frase dedicada a mi papá y después de ahí sí es cierto lo que dicen que se vuelve una adicción, una locura, porque calculo que tengo unos 35. Siempre trato que todos tengan algo representativo.

La locutora suele cubrir conciertos para la radio y también está a cargo de la producción de algunos programas de Bésame.

- ¿Cuál es el más especial?

Tengo muchos que tienen que ver con la radio, con la música, dedicados a mis papás, a mi perrita la tengo tatuada como un retrato en la pierna derecha, pero qué difícil elegir uno. Tengo bastante como especiales, en los bordes de las manos tengo las fechas de nacimiento de mi mamá y mi papá en números romanos.

Mi papá falleció hace seis años y en mi brazo derecho tengo un colibrí representativo a él por la leyenda del colibrí, que es un alma muy pura y significativa, y también el de mi perrita Kiki (chiguagua), que es como mi hija porque tiene 13 años conmigo. Y ese es de los tatuajes que, sin mentirle, la gente más me para para decirme que qué lindo.