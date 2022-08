¡Ganó! Melissa Mora llegó al millón de seguidores en Instagram antes que Keyla Sánchez

La modelo, influencer, empresaria y cantante costarricense Melissa Mora llegó al millón de seguidores en la red social Instagram.

Hasta el pasado jueves Meli tenía 939 mil seguidores y en menos de 72 horas logró los seguidores que necesitaba para llegar a las seis cifras.

Meli ya llegó al millón de seguidores en Instagram. Cortesía.

El pasado 4 de agosto les informamos que la cantante se apoderó de la cima de Instagram y ahora es la más seguida por encima de Keyla Sánchez, quien desde el 2019 era la dueña de la corona tica en redes sociales.

En ese momento el asunto estaba así: Melissa Mora con 939 mil seguidores y Keyla Sánchez con 874 mil. Les dijimos que Meli iba subiendo en amigos al tiempo que, por el contrario, Keyla iba bajando.

“Bueno, no me gusta verme así como la reina de las redes porque tampoco, yo creo que hay artistas que tienen muchos más seguidores, pero sí me siento contenta que Costa Rica, a pesar de ser un país tan pequeño, me apoye.

Modelo tica supera a Melissa Mora y Keyla Sánchez juntas en Instagram

Keyla está estancada en 874 mil seguidores en Instagram. Cortesía

“También el venir a México y salir internacionalmente, como Centroamérica y demás, en este año que me he dedicado más a mi carrera artística, pues en mis redes se ve reflejado ese apoyo y creo que todo esfuerzo y todo ese trabajo es notorio”, dijo Meli desde México en donde estaba de gira.

Debido al alboroto por el subonazo de Melissa y el pique con Keyla, también les informamos que hay otra modelo tica --y con mucha trayectoria en nuestro país-- que supera a Melissa y a Keyla, es más, sumados los seguidores de ambas ni siquiera se acercan a los que tiene Yendry Lobo en su cuenta @yeyeloba.

Melissa Mora tras superar a Keyla Sánchez: “Me siento contenta que Costa Rica me apoye”

Yendry Lobo tiene 2,4 millones de seguidores en Instagram. Cortesía.

Esta guapa, oriunda de Naranjo, y que actualmente vive en Florida, Estados Unidos, es seguida por más de 2,4 millones de personas, que diariamente reaccionan a su contenido hot.

Yendry, quien en el país se dio a conocer por sus participaciones en TV Mejenga, en el concurso Hawaiian Tropic y en un montón de pasarelas, se fue de Costa Rica hace diez años, pero nuestro país no salió de ella y todas esas personas que la veían modelando ropa muy sexy en algunos eventos, ahora la siguen en Instagram o le compran contenido en una plataforma similar a OnlyFans, pero que es propia.