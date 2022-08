Modelo tica supera a Melissa Mora y Keyla Sánchez juntas en Instagram

Yendry Lobo siempre se destacó por su cuerpazazo. Cortesía.

Melissa Mora se convirtió en los últimos días en la tica que vive dentro de nuestro país, con más seguidores en Instagram, con poco más de 940 mil, superando a Keyla Sánchez que va por los 875 mil.

Quitando a figurones muy conocidos en el mundo como Keylor Navas (con 15,6) y Maribel Guardia (con 7,7 millones), la ramonense encabezaría la lista de personajes más famosos en esa red social.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, hay otra modelo tica -y con mucha trayectoria en nuestro país- que supera a Melissa y a Keyla, es más, sumados los seguidores de ambas ni siquiera se acercan a los que tiene Yendry Lobo en su cuenta @yeyeloba.

Esta guapa, oriunda de Naranjo, y que actualmente vive en Florida, Estados Unidos, es seguida por más 2,4 millones de personas, que diariamente reaccionan a su contenido hot.

Yendry, quien en el país se dio a conocer por su participaciones en TV Mejenga, el concurso Hawaiian Tropic y en un montón de pasarelas, se fue de Costa Rica hace diez años, pero nuestro país no salió de ella y todas esas personas que la veían modelando ropa muy sexy en algunos eventos, ahora la siguen en Instagram o le compran contenido en una plataforma similar a OnlyFans, pero que es propia.

Ella habló con La Teja y nos contó un poco de su vida, así como qué piensa de esa guerra que hay por los seguidores.

Yendry Lobo tiene 36 años y es originaria de Naranjo.

–¿Qué se hizo usted ?

Me vine para Estados Unidos hace casi 10 años y abrí mi Instagram cuando no era muy conocido, lo tenía privado y después lo puse público; cuando lo hice empecé a hacer mucha publicidad y eventos en diferentes partes y gracias a colaboraciones con muchachas más grandes que yo, me fui dando a conocer por todo Estados Unidos.

–¿Muchos de los seguidores son de allá?

No, son de Costa Rica. También tengo de Italia, Brasil y todo Centroamérica.

–¿Le generan ganancias tantos seguidores?

Claro, por medio de Instagram es que la gente me ve y después se van a suscribir a mi página, la mayoría son hombres, pero también muchas mujeres.

–¿Cómo es su plataforma yeyeloba.com?

Es diferente a OnlyFans, no son desnudos tan explícitos, es contenido exclusivo que no se va a encontrar en otra plataforma. Son fotos sexys, atrevidas y todo tipo de cosas relacionadas.

De hecho, me han buscado excompañeros del colegio en Naranjo, que me hacían bullying antes por salir en TV Mejenga y ahora compran mi contenido.

Sí tuve OnlyFans, pero es una plataforma que no te cuida tanto, la gente puede pegar pantallazos y después anda por todos lados. Entonces con mi plataforma es más seguro y ahí también puedo interactuar con los seguidores que me piden algunas cosas que quieren ver.

Yendry Lobo se dedica a vender contenido en su propia plataforma. Cortesía.

–¿Qué tipo de cosas?

De todo, desde lo más dulce hasta algunas muy raras. Los pies los piden muchísimo, de hecho tengo una sesión solo de pies en mi plataforma.

–¿Qué representa para usted saber que es de las ticas más seguidas?

Es algo muy especial porque la mayoría (de seguidores) son de Costa Rica, me alegra que todavía se acuerden de mí, a pesar de saber que ya estoy más viejita.

–¿Qué opina de que Melissa Mora sea la más seguida dentro de nuestro país?

Me alegra, ojalá que siga creciendo y hasta me pase; todo lo que sea crecimiento es muy bueno. No considero ni a Melissa ni a Keyla como competencia, las tres somos hermosas y muy exitosas.

–¿Cómo fue que empezó a modelar y qué recuerda de la época en la que fue más conocida aquí?

Inicié a los trece años modelando pijamitas de Avon en el Mall Internacional, luego me metí con unos fotógrafos y me hicieron una sesión muy sensual a los 14 años, era una niñita. Al tiempo me casé, me estanqué un poco, tuve a mi hija, que ahora tiene 18 años.

Cuando me divorcié empecé a trabajar mucho con marcas como Bésame, en eso estaban muy de moda las pasarelas en los bares, en los casinos, también estaba en todos los eventos que había, estuve en Hawaiian Tropic, que ganó Kimberly Zúñiga. Recuerdo que trabajaba mucho con Marcela Negrini, con Karen Brenes y estuve por todo lado y luego vine a parar a Estados Unidos.

Me acuerdo cuando no tenía mis pechos (operados) que era muy triste para mí, porque todas las tenían bien bonitas y yo no, pero cuando pude hacerlo, el cambio fue extremo, porque me salieron más trabajos y eventos. A mí me encanta exhibirme, que me vean, eso reafirmó mi seguridad, pero lo de las pasarelas es algo que ya no haría.

–¿Todavía viene a Costa Rica?

Claro, siempre mi país está en mi corazón y voy mínimo tres veces al año. Cuando llegó el covid-19 estuve triste porque mi mamá podía venir y yo tampoco, pero ya volvimos a la rutina.