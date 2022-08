Melissa Mora tras superar a Keyla Sánchez: “Me siento contenta que Costa Rica me apoye”

Melissa Mora asegura que salir a presentarse como cantante de manera internacional ha generado el aumento en sus redes. Acá junto al cantante mexicano Allan Ramírez, voz principal de la Banda MS. Cortesía

Melissa Mora es la nueva reina de las redes sociales al superar, y por mucho, a Keyla Sánchez quien desde hace dos años era la tica más seguida en Instagram.

Melissa tiene actualmente 939K seguidores mientras que Keyla va por los 875K, lo que significa una diferencia de más de 50 mil seguidores.

Para la cantante y modelo ramonense su crecimiento en las redes sociales se debe al fruto del esfuerzo y dedicación que le ha dado a su carrera como cantante en lo que va del año.

Actualmente, la artista se encuentra de gira de medios en México y el pasado sábado 30 de julio se presentó en el concierto de la Banda MS en la ciudad de Tabasco donde, según contó, le fue excelente y el público la recibió muy bien pese a ser una cantante nueva para ellos.

“Bueno, no me gusta verme así como la reina de las redes porque tampoco, yo creo que hay artistas que tienen muchos más seguidores, pero sí me siento contenta que Costa Rica, a pesar de ser un país tan pequeño, me apoye. También el venir a México y salir internacionalmente, como Centroamérica y demás, en este año que me he dedicado más a mi carrera artística, pues en mis redes se ve reflejado ese apoyo y creo que todo esfuerzo y todo ese trabajo es notorio”, dijo desde la tierra del tequila.

Keyla Sánchez era hasta hace poco tiempo la tica más seguida en Instagram. Instagram

Melissa dice sentirse muy agradecida porque le ha salido bastante trabajito como cantante en las últimas semanas y asegura que el presentarse al lado de grandes estrellas como Pablo Montero, la Banda MS, en una de las ferias más importantes de Honduras, le ha servido para que personas fuera de Costa Rica también se interesen en su carrera y quieran seguirla.

“Me siento muy feliz porque a nivel de mi carrera se han venido dando cosas muy bonitas, se me han abierto las puertas mucho, en cuestión de redes sociales también, por supuesto que ayudó también todo este tema de abrirle a la Banda MS y hacer medios de prensa acá, porque aquí la población es muy grande. Si hago un medio de comunicación, pues son miles de personas las que me están viendo u oyendo”, recalcó.

La cantante ramonense viajó a México con todo su equipo de bailarines, sonido y mánager. Cortesía

Melissa prefirió evitar hablar de la presentadora de Teletica, pues dice estar muy concentrada en su gira por México y que seguirá trabajando duro para que más público se interese por su música y carrera y así superar el millón de seguidores en Instagram en poco tiempo.

