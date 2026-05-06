Georgina Rodríguez enciende la polémica en la MET Gala por su look religioso y un rosario millonario

Georgina Rodríguez y su llamativo vestido. (Georgina Rodríguez/Georgina Rodríguez)

Georgina Rodríguez volvió a acaparar miradas, pero esta vez no precisamente por aplausos.

Su aparición en la Met Gala 2026 generó una fuerte ola de comentarios luego de que decidiera apostar por un look inspirado en la virgen de Fátima, una figura muy importante dentro de la religión católica.

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La influencer, pareja de Cristiano Ronaldo, explicó que su intención era mezclar la espiritualidad con el arte, siguiendo el código de vestimenta de la gala. Sin embargo, lo que terminó robándose toda la atención no fue solo el vestido, sino un detalle que muchos consideraron excesivo.

Así se dejó ver Georgina Rodríguez en el MET gala. (Georgina Rodríguez/Georgina Rodríguez)

Este fue el diseño del vestido de Georgina Rodríguez. (Georgina Rodríguez/Georgina Rodríguez)

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Georgina Rodríguez con su rosario. (Georgina Rodríguez/Georgina Rodríguez)

Georgina Rodríguez apostó por un look inspirado en la Virgen de Fátima. (Georgina Rodríguez/Georgina Rodríguez)

Un rosario que desató la polémica

Georgina posó ante las cámaras sosteniendo un rosario que, lejos de ser un simple accesorio, tenía un valor que dejó a más de uno con la boca abierta.

Según reportes citados por el medio colombiano El Tiempo, la pieza fue diseñada exclusivamente para ella y estaría valorada en unos siete millones de euros (poco más de 3,794 millones de colones).

El rosario contaba con oro blanco de 18 quilates, perlas naturales y decenas de diamantes incrustados. Incluso, el medallón incluía la imagen de la Virgen de Fátima rodeada de piedras preciosas, además de grabados con los nombres de sus hijos y del propio Cristiano Ronaldo.

Críticas por el contraste

Fue precisamente ese contraste entre lo religioso y el lujo lo que provocó una lluvia de críticas.

Algunos cuestionaron que se utilice un símbolo de fe, tradicionalmente asociado con la humildad, en un contexto de tanto derroche.

Incluso, especialistas en moda señalaron que el concepto no terminó de convencer.

La estilista Paloma González, en el programa El Tiempo Justo, fue directa al opinar que la propuesta no reflejaba el verdadero significado de la figura que intentaba representar.

Reacciones en redes y una salida discreta

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos usuarios señalaron la contradicción entre el mensaje espiritual y el nivel de lujo del atuendo.

Otros, en cambio, defendieron su libertad de expresión artística.

Lo cierto es que Georgina logró exactamente lo que suele pasar en la MET Gala: que todos hablen de ella.

Eso sí, su paso por el evento fue breve, ya que tras posar en la alfombra roja decidió retirarse y no quedarse a la fiesta posterior junto al resto de celebridades.