Gerente de Teletica contó que el canal tenía lista su esquela cuando estuvo internado por covid

El gerente de Teletica, don Jorge Garro, se enfrentó al covid y la vio tan ruda que tuvo un pie del otro lado, al punto que en el canal tenían una esquela lista por si pasaba lo peor.

Garro estuvo de invitado en uno de los conversatorios virtuales que hace la Caja Costarricense del Seguro Social para concientizar y recordar que la pandemia no ha acabado y que por ende hay que seguir cuidándonos.

En la conversación también estuvo el periodista Adrián Méndez, quien es un verdadero milagro y cada vez que cuenta lo que atravesó en los dos meses que estuvo internado en el hospital Max Peralta, por covid-19, conmociona con su historia.

Don Jorge estuvo internado en el hospital San Rafael de Alajuela bastante delicado, al borde la muerte y hasta se despidió de los suyos.

“Es un virus silencioso, yo estuve cuarenta días con covid, treinta hospitalizado y gracias a Dios fue con la Caja. Comencé con una pequeña tos, los compañeros me dijeron, me fui a hacer la prueba y salí positivo, mi esposa tiene una enfermedad seria y contaminé a toda mi familia, gracias a Dios todos salieron bien”, dijo don Jorge, de 71 años.

Lamentablemente para él, su estado de salud sí se complicó y pasó Navidad internado.

“Yo pensé que no me iban a dar una cama de UCI, porque no había camas, estaba saturado como se está saturando hoy. Me sedaron para poder intubarme y ahí estuve 15 días, de los cuales once fue intubado, con sueño y delirios, fue una situación que solo con la ciencia médica y Dios salí adelante”, aseguró el gerente del 7.

En el vivo mostraron imágenes de cuando don Jorge pudo saludar a su familia por medio de una videollamada, después de muchos días de no hablar con ellos. Estaba tan afectado, que le tenían que traducir lo que decía porque no se le entendía mucho.

“Todavía me quiebro cuando la escucho porque fue una alegría enorme saber que Dios me daba otra oportunidad de ver a mi familia porque estuve a nada de morir”, dijo el señor.

Por su parte, Adrián señaló que desde el 8 de abril, día en que llamó a la ambulancia porque ya no podía respirar, sintió el cariño que le daba la institución. Recordemos que de esos 60 días, Adrián estuvo 25 días en coma inducido.

“Yo recuerdo que antes de intubarme me dieron un casco como de astronautas y entré en pánico. Me hicieron una llamada y fue como para despedirme porque después de eso lo que venía era la sedación y ahí uno quedaba en las manos de Dios y de los doctores”, afirmó.

“Estuve una noche prácticamente desahuciado, incluso, doña Olga Picado ( dueña del canal) se comunicó con mi mamá porque ya se estaban haciendo cargo del funeral”, comentó.

Ambos resaltaron la labor de los doctores y de todas las personas que los atendieron porque sin ellos, los dos trabajadores de Teletica no podrían contar el cuento y motivaron a las personas a seguir con los protocolos para cuidarse uno y a nuestras familias.

Anteriormente por la página de la Caja pasaron los periodistas Fabián Borbón, Juan Ulloa y Christian Sandoval, quienes al igual que don Jorge y Adrián dieron su testimonio de lo rudo que puede ser esta enfermedad.