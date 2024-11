Ginnés Rodríguez compartió una frase que le dijo Ángel Rafael y que le sirvió para el resto de la vida

Ginnés Rodríguez, presentadora de Informe 11 Las Historias, compartió muchos años junto con Ángel Rafael cuando trabaja para Teletica.

Ginnés Rodríguez fue muy amiga del maquillista Ángel Rafael, pues trabajaron juntos en Teletica por varios años, y su enfermedad los unió mucho más, dado que su esposo, Gerardo Zamora, pasó por lo mismo.

Tras darse a conocer la muerte del maquillista, la presentadora de Informe 11 Las Historias decidió contar una lección de vida que le dejó él tras tantos años de amistad.

Ella prefirió hacerla pública, pues asegura que quizás a otras personas también les sirva la lección y no quería guadarla solo en su corazón.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez tomó una drástica decisión por algo que la tenía muy unida a Gerardo Zamora

“Él me dejó esta frase: ‘Uno en esta vida no obtiene lo que merece, uno obtiene lo que negocia’. Y recuerdo que fue en un momento que creo que había llegado un poco molesta por algo que había pasado, eso que a veces uno se empieza a comparar, por qué a aquel sí, por qué aquella no, por qué este sí, y él me dijo esa frase. A mí me ayudó a ver que uno a veces se queda en el victimismo.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez llega a los 42 años en medio de terrible lucha que enfrenta por su salud

El maquillista Ángel Rafael González falleció el pasado 13 de noviembre.

“Uno a veces juega de víctima y se pone en la posición de por qué a mi no me ven, por qué si yo soy el mejor candidato para este puesto no me toman en cuenta, por qué es que sí llaman a fulano y a mi no, por qué aquello y por qué lo otro, por qué a aquel le pasan cosas buenas, por qué a mí no me pasa lo mismo, y me parece tan sabia esa lección. Uno no obtiene lo que se merece sino lo que negocia, esas ganas de quererse comer al mundo empieza por uno mismo, levantar la mano, ‘¡ey, yo quiero!’, ‘¡ey, yo no quiero!’, ‘no voy a permitir esto más’, ‘esto no es lo que yo quiero en mi vida’, el arte de negociar es también es devolverse valor a uno mismo; es decir, yo estoy dispuesto a esto, no estoy dispuesto a esto otro”, dijo.

Ginnés Rodríguez compartió la lección de vida que le dejó Ángel Rafael

Ginnés mencionó que así es como quiere recordar al maquillista y que su frase la dejó marcada para siempre.