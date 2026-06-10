Ginnés Rodríguez confirma el día de su regreso a la televisión tras delicada cirugía

A casi tres meses de su delicada operación de columna por una escoliosis, la periodista y presentadora Ginnés Rodríguez confirmó su regreso a la televisión.

La comunicadora se integrará a su trabajo en el programa Las Historias, de canal 11, este viernes 12 de junio.

Ginnés Rodríguez regresa a la tele este viernes 12 de junio. (redes/Instagram)

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En las redes sociales de la producción –que se transmite a las 9 de la noche– hicieron el emocionante anuncio del regreso de Ginnés.

“Estamos felices”

“Hay regresos que nos llenan de alegría, y este es uno de ellos. Este viernes, en Las Historias, recibimos nuevamente a nuestra querida Ginnés”, informó el programa.

“Su calidez, su energía y esa forma tan especial de conectar con nuestra audiencia vuelven a acompañarnos en cada programa. Estamos felices de tenerla de vuelta y de compartir este momento con ustedes”, añadieron a la publicación.

Ginés Rodríguez con su antes y después de la operación de columna. (redes/Instagram)

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La operación de Ginnés requirió la colocación de dos tubos de titanio y 26 tornillos para ayudar a corregir la posición de su columna.