Farándula

Ginnés Rodríguez confirma el día de su regreso a la televisión tras delicada cirugía

Periodista y presentadora fue operada por escoliosis el pasado 17 de marzo

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Por Manuel Herrera

A casi tres meses de su delicada operación de columna por una escoliosis, la periodista y presentadora Ginnés Rodríguez confirmó su regreso a la televisión.

La comunicadora se integrará a su trabajo en el programa Las Historias, de canal 11, este viernes 12 de junio.

Ginnés Rodríguez, presentadora de Las Historias, y su historia sobre la escoliosis que sufre desde los 15 años.
Ginnés Rodríguez regresa a la tele este viernes 12 de junio. (redes/Instagram)

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En las redes sociales de la producción –que se transmite a las 9 de la noche– hicieron el emocionante anuncio del regreso de Ginnés.

“Estamos felices”

“Hay regresos que nos llenan de alegría, y este es uno de ellos. Este viernes, en Las Historias, recibimos nuevamente a nuestra querida Ginnés”, informó el programa.

“Su calidez, su energía y esa forma tan especial de conectar con nuestra audiencia vuelven a acompañarnos en cada programa. Estamos felices de tenerla de vuelta y de compartir este momento con ustedes”, añadieron a la publicación.

Ginés Rodríguez con su antes y después de la operación de columna.
Ginés Rodríguez con su antes y después de la operación de columna. (redes/Instagram)

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La operación de Ginnés requirió la colocación de dos tubos de titanio y 26 tornillos para ayudar a corregir la posición de su columna.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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