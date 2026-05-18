Ginnés Rodríguez reveló qué cosas tiene prohibidas tras su delicada operación

Ginnés confesó que hay movimientos que no puede hacer. (Instagram/La Nación)

La comunicadora Ginnés Rodríguez continúa avanzando en su proceso de recuperación tras la delicada operación de columna a la que se sometió por la escoliosis que padecía desde los 15 años y recientemente mostró algunos de los cuidados y movimientos que ahora debe evitar.

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Por medio de un video compartido por Informe 11, la presentadora explicó cómo ha cambiado su rutina diaria después de la cirugía y confesó que hay acciones cotidianas que ya no puede hacer de la misma manera.

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“Yo aquí con un nuevo reporte de cómo va mi recuperación y espero que estén preparados porque les voy a enseñar todos los pasos prohibidos que tengo”, comentó.

La comunicadora explicó que, tras la operación, su columna quedó completamente recta, por lo que ahora debe aprender nuevas formas de moverse para protegerla y evitar complicaciones.

La comunicadora mostró algunos de los movimientos que tiene completamente prohibidos. (Cortesía/La Nación)

“Hay algunos movimientos que yo ya no voy a poder hacer y estoy en ese proceso de aprender a hacerlos de otra forma”, aseguró.

Entre las cosas que más le han costado está agacharse para recoger objetos del suelo. Según contó, ya no puede hacerlo inclinando la espalda como normalmente haría cualquier persona.

“Si tengo que agacharme, tengo que flexionar la rodilla y hacer casi que un desplante”, explicó.

Además, reveló que otra acción completamente prohibida para ella es levantarse de golpe de la cama.

“Yo no puedo hacer eso. Lo que hago es que me giro de lado y, mientras voy bajando las piernas, me empujo con el brazo”, detalló.

Ginnés incluso aprovechó para hacer conciencia sobre el cuidado de la columna y aseguró que muchas de las recomendaciones que ahora debe seguir deberían aplicarse en general para evitar lesiones.

“Mis pasos limitados deberían ser prohibidos para todos, si ustedes quieren cuidar su columna”, comentó.

Actualmente, Ginnés continúa enfocada en su recuperación y agradecida con todas las personas que la han acompañado durante este proceso.