Ginnés Rodríguez confirma la noticia que muchos esperaban

La periodista y presentadora Ginnés Rodríguez compartió una actualización que llenó de alegría a sus seguidores y televidentes: su esperado regreso a la televisión está cada vez más cerca.

La comunicadora confirmó que ya inició oficialmente la cuenta regresiva para reincorporarse a sus labores luego de la compleja cirugía de columna a la que se sometió el pasado 17 de marzo.

Ginnés Rodríguez fue operada el pasado 17 de marzo. (redes/Instagram)

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Ginnés Rodríguez espera regresar a la televisión en junio

A través de un video publicado en la página de Facebook del programa Las Historias, espacio que conduce en canal 11, Rodríguez reveló cuándo espera volver a aparecer frente a las cámaras.

“Estaba sacando cuentas y resulta que, si todo sale bien, ya en 15 días me tienen por ahí porque espero en Dios que el 12 de junio esté todo bien, que es el día que termina la incapacidad y ya estoy de vuelta con ustedes”, dijo Rodríguez.

La noticia era una de las más esperadas por quienes han seguido de cerca su proceso de recuperación durante los últimos meses.

Ginés Rodríguez con su antes y después de la operación de columna. (redes/Instagram)

Recuperación avanza de forma positiva

Además de anunciar la fecha en la que espera retomar sus actividades, Ginnés aprovechó para contar cómo evoluciona tras la intervención quirúrgica que enfrentó para corregir una escoliosis que padecía desde los 15 años.

La operación requirió la colocación de dos tubos de titanio y 26 tornillos para ayudar a corregir la posición de su columna.

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“Me siento superbién, cada día tengo más movilidad, me siento menos tiesa. Sigo muy empunchada con los ejercicios y la terapia. Cero dolor”, aseguró.

Ginnés Rodríguez sigue enfocada en su rehabilitación

La periodista destacó que continúa comprometida con las terapias y ejercicios recomendados por los especialistas, aspectos que han sido fundamentales para los avances que ha experimentado en las últimas semanas.

Aunque reconoció que recientemente tuvo algunas molestias propias de los virus respiratorios que circulan en esta época del año, aclaró que no se trató de nada grave.

“Luchando contra virus de esta época, un poquitillo de tos y así, pero nada del otro mundo”, comentó.

Ginnés Rodríguez da esperada noticia

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Ahora, si todo marcha según lo previsto, la presentadora podría regresar a la televisión en cuestión de días para reencontrarse con la audiencia de Las Historias.