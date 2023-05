Ginnés Rodríguez contó cómo va su vida a casi un mes del fallecimiento de su esposo Gerardo Zamora

Ginnés Rodríguez dijo que para ella ir a trabajar es una terapia en estos días tan duros. Instagram

Ginnés Rodríguez compartió la tarde de este martes parte de su testimonio sobre cómo ha logrado sobrellevar la muerte de su esposo, Gerardo Zamora, quien falleció hace casi un mes (5 de abril).

Ella realizó una charla de casi una hora para la empresa BAC Credomatic a la que llamó “Caja de herramientas cuando la vida se te descompone” y en la que compartió cuatro puntos en los que ha basado su vida en los últimos días.

La presentadora de Informe 11 Las Historias contó que ella aplica varias enseñanzas que le dejó su “esposito”, como el validar sus emociones y no exigirse tanto.

“Hay ocasiones en las que uno tiene que hacer pausas, es muy importante y saber dónde bajar las revoluciones”, dijo.

La presentadora contó que sus hijos le hacen preguntas muy difíciles que a veces ella no sabe responder. Archivo

Además, mencionó que por más difícil que sea el día, también sucederán situaciones lindas, que por más pequeñas que sean, se deben agradecer.

“Este punto me encanta porque no se imaginan cuánto lo he puesto en práctica en estos días y yo creo que lo seguiré haciendo, sobre todo en días como hoy en los que nada tiene sentido, que es que hay que reconocer que no todas las cosas están en nuestras manos y no podemos resolver absolutamente todo. Es más, gran parte de las circunstancias que están a nuestro alrededor no están en nuestras manos. Lo único que podemos decidir es cómo las enfrentamos y cuando uno aprende a que hay que delegar, que hay cosas que hay que entregárselas al tiempo, uno logra canalizar la energía en las cosas importantes, porque al final estarse preocupando por situaciones o por momentos de los cuales uno no tiene la respuesta, es un derroche de energía que nos termina agotando.

“Para mí, aquí es muy importante la espiritualidad (...), y cuando veo hacia el futuro y no veo respuestas o cuando esas preguntas que uno se hace sobre los hijos, de qué va a pasar con los proyectos que teníamos, sobre qué va a pasar con la familia en general, solamente cierro los ojos y se lo entrego a Dios y listo. No significa que no vaya a hacer mi mayor esfuerzo, pero cuando uno cree que todas las cosas ocurren porque hay un plan perfecto, que las va a poner en un orden especial en este rompecabezas que no tiene sentido para uno, es liberador y es lo único que les puedo decir”, mencionó.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez reapareció en redes sociales para dar un mensaje inspirador

Gerardo Zamora falleció el pasado 5 de abril. Archivo (cortesía)

Ginnés también compartió, con las más de 100 personas que se conectaron a la charla, que a sus dos hijos, Luciana y Marcelo, les han hecho preguntas muy fuertes sobre su papito, lo cual ha sido lo más difícil de enfrentar con ellos.

“Mi hija llega y me pregunta: ‘¿por qué si a mí me están diciendo que mi papito está con Dios, porque quiere que sea feliz, por qué a nosotros nos deja tristes?’, es muy fuerte. Solo la abracé y le dije: ‘yo solo sé que Dios nos quiere felices y se va a encargar de hacernos felices’. Así como ha habido otras en las que les digo: ‘mi amor, no sé, pero vamos a esperar para buscar una respuesta, vamos a esperar, confiemos en que todo va a estar bien’”, dijo.

La periodista confesó que se siente con mejores herramientas para enfrentar la vida y que en todo el proceso de la enfermedad de su esposo hubo una preparación para llegar a este punto.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez regresó a Informe 11: “A la tristeza le podemos poner color”

Además, señaló que su familia y amigos más cercanos han sido “los bomberos de los momentos más difíciles” y sin ellos no sería nada.

“Para mí no hay mejor motor que el abrazo de mis hijos en la mañana o cuando llegan felices de la escuela y les digo: ‘ellos están felices, hoy tuvieron un lindo día, ¡vamos bien!’, aunque eso no significa que no estemos en una montaña rusa de emociones”, dijo.

En momentos difíciles hay que dejarnos querer, el amor es la herramienta transformadora”. — Ginnés Rodríguez

Así sorprendió Gerardo Zamora a sus hijos

Ella recalcó que volvió a trabajar en televisión porque es Dios quien la sostiene para no decaer frente a las cámaras y reconoció que más de una ocasión le ha pedido tiempo a sus hijos para llorar y “limpiar el alma”.

“Una de las cosas que he tratado de hacer es hablarles de mis sentimientos (a sus hijos) y decirles: ‘hoy mamita está triste o no se siente bien’. Creo que en la medida en la que me libere, demostrarme cómo me siento, les abro las puertas a ellos para que tengan la confianza de que expresen cómo se sienten y también les hago preguntas, como: ‘mirá, ¿te acordás de esta camisa de papito?, fue con la que corrió aquella carrera, vamos a guardarla’ y abro puertas para que ellos puedan hablarme de su papito y eso me ha ayudado muchísimo”, contó.

De hecho, antes de terminar contó una anécdota que tuvo recientemente con su hijo Marcelo, de 7 años, quien le dijo que en ocasiones habla con su papá.

“Estamos en el desayuno, pita la buseta y bajo (al primer piso de su casa) y Marcelo mi chiquito todavía estaba desayunando, entonces, entra la mamá operativo: ‘Marcelo, pero ya está la buseta afuera y no te has puesto zapatos y te falta lavarte los dientes, tiene que comer más rápido’ y, entonces me dice: ‘¡Ay mamita! Sí, es que me distraje porque estaba hablando con papito’, Me quedé asombrada, pero le dije: ‘está bien, te entiendo’ y listo. Me lo dijo de una forma tan natural que me encanta que me pueda dar esos detalles. No me contó lo que estaban hablando, pero por lo menos me lo dijo”, mencionó.

LEA MÁS: El gran luchador Gerardo Zamora falleció este Miércoles Santo