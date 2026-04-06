Ginnés Rodríguez da paso clave en su recuperación tras dura cirugía

Ginnés Rodríguez, presentadora de Las Historias, de canal 11, va muy bien con su recuperación. (Instagram/Instagram)

La presentadora Ginnés Rodríguez sigue dando pasos firmes en su proceso de recuperación, tras la delicada operación de columna a la que fue sometida semanas atrás, luego de años luchando contra la escoliosis.

Este lunes marcará un momento clave en su evolución ya que, según compartió con sus seguidores en redes sociales, por fin le retirarán las grapas de la herida, señal de que todo ha sanado de la mejor manera.

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Ginnés Rodríguez mostró cómo va su operación en la columna. (redes/Instagram)

“¡Es lunes! Y hoy me despido de las grapas. Gracias a Dios y a los cuidados de tantas personas que me cuidan, la herida sanó hermosa”, escribió con evidente emoción.

La también presentadora del programa Las Historias, de canal 11, incluso mostró imágenes de su espalda, dejando ver lo bien que ha cicatrizado la zona intervenida, algo que la tiene más que agradecida y optimista con lo que viene.

Rodríguez había contado previamente que la cirugía era necesaria debido a los fuertes dolores y complicaciones que le generaba la escoliosis, una condición que la acompañó durante años y que poco a poco fue afectando su calidad de vida.

Ginnés Rodríguez contó que este lunes le quitaron las grapas de su espalda. (redes/Instagram)

Desde que salió del quirófano, la comunicadora ha mantenido informados a sus seguidores sobre cada avance, desde sus primeros días de reposo hasta el inicio de su rehabilitación, demostrando una actitud positiva y mucha fe en su proceso.

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Ahora, con este nuevo paso, todo apunta a que la recuperación va por buen camino, acercándola cada vez más a retomar su rutina y, por supuesto, a reencontrarse con su público de Repretel aunque eso significará que aún deben esperar unas semanas más.