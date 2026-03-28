Ginnés Rodríguez volvió a la televisión y recordó lo primero que hizo tras despertar de su cirugía en la columna

La periodista Ginnés Rodríguez reapareció este viernes en televisión tras su delicada cirugía de columna y conmovió al contar uno de los momentos más íntimos de todo el proceso.

Ginnés revela lo primero que hizo al despertar

La presentadora de Las Historias regresó por unos minutos para hablar de la operación a la que se sometió el pasado 17 de marzo, debido a una escoliosis que arrastraba desde los 15 años.

Según había contado previamente, la condición le provocó una curvatura de 40 grados en su columna.

Ginnés Rodríguez se conmovió al recordar el proceso que vivió hace unos días. (Instagram/Instagram)

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Una cirugía de alto riesgo y muchas horas de tensión

Ginnés detalló que la intervención inició cerca de las 8 de la mañana y se extendió por aproximadamente siete horas.

Antes de entrar al quirófano, confesó que se aferró a su fe: “Jesús, en tí confío”, repetía una y otra vez, siguiendo el consejo de una compañera de cuarto.

Además, reveló un dato impactante sobre el procedimiento.

“No lo había dicho, pero las varillas de titanio (que le colocaron para enderezar la columna) pueden rondar los 30 tornillos para sostener mis vértebras. Me siento muy agradecida porque tenía mucho mucho miedo de esta operación porque había escuchado de gente que queda en silla de ruedas o pierde muchas capacidades. El doctor (quien la operó a ella) me dijo que a él nunca le habían quedado personas en silla de ruedas”, afirmó.

Ginnés Rodríguez recibió fuera de su casa a un equipo de Las Historias. Ella se tiene que mantener en aislamiento para evitar una infección en su herida. (Instagram/Instagram)

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El momento más esperado: despertar y comprobar que todo estaba bien

Tras salir de la operación, hubo un instante clave que marcó todo para la periodista.

“Cuando me desperté, unas 7 horas después, me dijeron que todo pasó y lo único que hice fue mover mis pies y decir: ‘bendito Dios, Gloria a Dios’ y lloraba y lloraba y le decía al doctor que muchas gracias, con el efecto de la anestesia aún, le decía doctor: ‘lo quiero mucho’”, recordó.

Ese gesto simple tenía un gran significado: confirmar que podía moverse tras una cirugía tan compleja.

Seguirá en recuperación lejos de las cámaras

Aunque su aparición llenó de alegría a sus compañeros y televidentes, Ginnés adelantó que su proceso de recuperación aún continúa, por lo que deberá mantenerse alejada de la televisión por un tiempo más.

Su historia ha sido vista como un ejemplo de fe, fortaleza y resiliencia.

Ginnés Rodríguez tiene que hacer varios ejercicios durante su periodo de recuperación. (Instagram/Instagram)

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