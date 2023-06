Ginnés Rodríguez habla de sus complejos y de la razón por la que se maquillaba

Ginnés Rodríguez reconoció este miércoles que tuvo muchos complejos en el pasado que le robaron la paz.

La presentadora de Repretel se refirió sobre eso en Instagram, al compartir un video donde la están maquillando y que musicalizó con la canción “Se dice de mí”, de la famosísima telenovela “Yo soy Betty, la fea”.

Según Ginnés, por mucho tiempo se sintió fea, ya que había algunas partes de su cuerpo que no la hacían sentir cómoda, al punto que ella misma se reconocía sin mucha belleza.

Ginnés Rodríguez es presentadora de Informe 11: Las Historias.

“No hacía falta que nadie me lo dijera… yo solita era suficiente. Que los ojos, la nariz, los labios… Puros complejos. Me maquillaba para quitar lo feo”, escribió la comunicadora al pie del video.

En la misma publicación, Ginnés celebró que de toda esa inseguridad no queda ni el polvo y que más bien ahora se interesa por resaltar lo que más le gusta de ella.

“¡Ay qué alivio que eso pasó! Qué lindo que es gustarse solo porque sí, porque no hay nadie más igual, sin comparaciones. Ahora me maquillo para resaltar lo que más me gusta de mí”, agregó en su publicación.

Ese cambio de mentalidad llevó a la presentadora de Informe 11: Las Historias a volverse más delicada y sutil a la hora de maquillarse y a considerar otros aspectos más relevantes que los complejos que la ponían de cabeza.

“Ya no solo se trata de maquillaje, quiero que me cuide la piel, que la hidrate, nutra y que no use animales”, destacó.

Ginnés es una de las figuras más queridas de la televisión nacional, un cariño que se hizo más evidente el 6 de abril, cuando su esposito, Gerardo Zamora, partió de este mundo.

Por lo anterior es que el mensaje de aceptación y de amor propio que dejó la periodista en sus redes sociales puede tener muchas repercusiones positivas en la vida de las personas.

Un aplauso a Ginnés que en medio de las dificultades vividas se fortaleció para hacer eco de la filosofía de vida de su esposo de siempre ver el vaso medio lleno ante la adversidad.