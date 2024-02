Ginnés Rodríguez hace una curiosa e inesperada confesión para darle ánimo a otras personas

Ginnés Rodríguez hizo una confesión de fin de semana para darle ánimo a sus seguidores.

Inesperada y curiosa. Así fue la confesión que hizo este viernes la presentadora de Repretel, Ginnés Rodríguez.

La periodista contó que aunque se matriculó en un gimnasio en noviembre del año pasado, estas son las horas que no ha ido ni una sola vez.

“Tomé la decisión de relajarme y ser generosa conmigo. Pienso que tengo en este momento otras prioridades y no es que me quiero abandonar porque claro que hay que cuidarse, que hay que pensar en uno y sacar tiempo para uno mismo. Pero también creo que hay que entender que algo que te estrese más que el beneficio que pensaste, no puede funcionar”, afirmó Gi en un video que compartió en Instagram.

Mencionó que va a sacar adelante otras prioridades que tiene para luego darle con todo al ejercicio, pero en este momento de su vida no quiere estresarse con ese tema.

“No se trata tampoco del conformismo pero no quiero estresarme por algo que se supone que tiene que darme salud”, aclaró.

La presentadora de Informe 11: Las Historias dijo que hizo la revelación para animar a las personas que están estancadas con sus propósitos y metas de año nuevo.

La curiosa confesión de Ginnés Rodríguez

“A lo mejor le puede servir a aquellas personas que hicieron propósitos este año y van ahí como que sí o como que no”, aseveró.

Uno de los temas prioritarios para la periodista en este momento es el de la construcción de su casa, que le ha sacado una que otra cana y hasta lágrimas, debido a los constantes retrasos en la entrega que ha tenido por falta de giros de plata y materiales.

