Ginnés Rodríguez mostró la increíble reacción de su perrita cuando los ve llorando a ella o a sus hijos

Ginnés Rodríguez mostró quien le da color a sus días más grises.

Ginnés Rodríguez sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo se comporta uno de los integrantes más pequeños de su familia.

La guapa compartió un video en su cuenta de Instagram donde sale con su perrita Kiara y en el video Ginnés dice: “Kiara es la integrante más pequeña de la casa, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta aventura perruna, es cómo quiere consolarnos cuando alguno de mis hijos o yo estamos llorando, es una necesidad de dar amor”.

La comunicadora en el video hace como si estuviera llorando y se ve que la perrita la empieza a chupar.

Rodríguez le contó a sus seguidores que Kiara no los deja de chupar hasta que paren de llorar.

“La llegada de Kiara a esta familia no fue casualidad, traías tu minicorazón con mucho amor para recargar los nuestros”, escribió en el video.

No hay duda de que su querida perrita le da sentido y color a los días más grises.

La comunicadora también contó que su perrita llegó para darles amor y consuelo en el momento que más lo estaban necesitando.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez cumplió años rodeada de amor y sentimientos encontrados

Varios de sus seguidores al ver a Kiara reaccionaron y hasta contaron sus lindas anécdotas:

“Hace algunos años pasé por una fuerte depresión que me duró meses, tenía ataques de pánico desde las 4 de la mañana y pasaba llorando. En ese entonces me acompañaba mi gata Dora, ella pasaba todo el día a la par mía mientras lloraba. Pasada la depresión se desapareció y fue muy duro perderla, pero entendí que estuvo conmigo el tiempo necesario para ayudarme a sanar”, “Ellos son como ángeles y concuerdo llegan a nuestras vidas con una misión”, “¡Qué linda! mi perrita seca mis lágrimas y me saca una sonrisa”.