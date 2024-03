Ginnés Rodríguez y sus hijos por fin cumplen el sueño que tanto han esperado

Ginnés Rodríguez y sus hijos al fin estrenaron casa (Captura)

Ginnés Rodríguez y sus hijos por fin lograron cumplir su sueño y el de su fallecido esposo, Gerardo Zamora, de estrenar casita propia.

A poco de que se cumpla un año de la muerte del periodista, Rodríguez volvió a las redes sociales para contar feliz y emocionada que al fin, después de muchas lágrimas, trabajo, sacrificio y dolor, están estrenando su casita.

La comunicadora ha estado muy alejada de las redes sociales y que pasa ocupada con el proceso de la mudanza, siempre emocionante, pero cansado y tedioso.

“Estos días he estado un poco perdida de redes y esta es la razón. Hemos estado en la hermosa y caótica labor de la mudanza. ¡Sí, ya estamos en nuestra casa!, la casa que construimos y soñamos por 14 años, aún creo que es un sueño”, escribió al inicio del mensaje.

En la publicación puso algunas fotos del proceso, donde se ven sus hijos y algunos otros familiares, sus pilares de vida.

“Comparto estas fotos para mostrar más que paredes, es que me siento inmensamente agradecida con Dios por regalarme una familia incondicional. Parecían hormiguitas sacando cosas de cajas y dando vida a este hogar. Siempre están ahí en las buenas y las malas. Una casa no vale de nada si no hay amor de familia, amor de hogar. El Domingo de Resurrección es un recordatorio de que Dios no hace arreglitos, Él crea todo nuevo”, concluyó.

Algunos famositicos y amigos de Ginnés le llenaron la publicación de lindos y emotivos comentarios de felicitaciones, entre ellos Kenneth Tencio, Cindy Villalta y muchos más.

No cabe duda de que aunque estás semanas siempre serán difíciles por el aniversario del fallecimiento de Zamora, ahora también tendrán una razón para sonreír y celebrar.