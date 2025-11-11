Gipzy Montoya celebra una fecha muy especial con felicitaciones de las chicas A todo dar

Gipzy Montoya, presentadora de Sábado feliz, de verdad que está como el vino. (redes/Instagram)

La guapa presentadora de Sábado Feliz, Gipzy Montoya, está de manteles largos este martes, pues celebra un año más de vida llena de gratitud, aprendizaje y fe.

La modelo y exA todo dar llegó a los 43 años y lo compartió con sus seguidores en redes sociales con un mensaje que refleja lo mucho que valora las bendiciones que ha recibido en su camino.

“Hoy doy gracias a Dios por su gran misericordia. Llego a 43 años llenos de mucho aprendizaje, pruebas superadas y me has demostrado que sin ti no soy nada. Que a pesar de que soy una pecadora, me amas y estás conmigo siempre. Gracias a todos, por sus buenos deseos y bendiciones, los amo y gracias por su apoyo chiquillos”, escribió la presentadora, acompañando su publicación con una linda foto en la que luce radiante.

LEA MÁS: Gipzy Montoya ha tenido una semana muy dura por accidente que sufrió su esposo

Sus palabras tocaron el corazón de muchos de sus seguidores, quienes no tardaron en llenarla de felicitaciones y buenos deseos, reconociendo la buena energía y la alegría que siempre transmite en la pantalla.

ExA todo dar en todas

De hecho, algunas de sus excompañeras del famoso programa de Repretel le desearon todo lo mejor.

“¡Feliz cumpleaños, mi Tuti linda! Cada año más bella y llena de virtudes, que Dios bendiga tu vida, tu hogar y familia siempre", le escribió Nadia Aldana.

“¡Felicidades, mi Tuti! Como el vino, que la pases increíble. Te quiero mucho", le puso Angie Conejo.

LEA MÁS: Gipzy Montoya confirma su llegada a uno de los programas más vistos de Teletica

“¡Mi Tuti muchas felicidades! Qué Dios te bendiga, te dé mucha salud y solo cosas buenas. Un abrazo”, le comentó Nicole Aldana.

Cuando Gipzy Montoya entró a A todo dar era la de menos edad de todas las bailarinas. (Instagram/Instagram)

La presentadora además aprovechó este nuevo cumpleaños para mirar atrás con agradecimiento y hacia adelante con ilusión, segura de que lo mejor está por venir.