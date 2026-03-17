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Giros de Repretel sorprende con contratación de experimentado periodista

El programa Giros de canal 6 tendrá una nueva cara cada mañana

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Por Silvia Núñez
Yamileth Guido, productora de Giros, conversó con La Teja sobre el futuro de la revista matutina de canal 6
Charlyn López, Rafa Pérez y Maricris Rodríguez son los presentadores principales de Giros de canal 6. (Cortesía Repretel/Cortesía Repretel)

El programa Giros, de canal 6, amaneció con cara nueva este martes tras anunciar la llegada del periodista Gustavo Castro a su equipo de reporteros.

La noticia la dieron a conocer por medio de sus redes sociales, donde le dieron una cálida bienvenida a esta nueva etapa en su carrera.

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“Gustavo Castro se une como periodista a la familia de Giros para seguir llenándole las mañanas de información útil, variada y actualizada. ¡Bienvenido!”, publicaron.

Castro no es ningún improvisado en la pantalla chica, ya que ha pasado por distintos medios de comunicación, lo que hace que su rostro sea bastante reconocido por el público.

El periodista Gustavo Castro se unió al equipo de Giros de Repretel
El periodista Gustavo Castro se unió al equipo de Giros de Repretel (Redes/Instagram)

Ahora, el comunicador asumirá el reto de informar y acompañar a los televidentes en las mañanas, sumándose a un equipo que busca mantener a la audiencia al día con temas de interés.

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Con esta incorporación, Giros sigue apostando por reforzar su propuesta informativa y conectar cada vez más con su público.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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