Rafa Pérez casi no logra llegar a Giros y tomó una decisión de última hora para no fallar

Rafa Pérez es uno de los presentadores de Giros, de Repretel, junto con Charlyn López y Maricris Rodríguez. (redes/Instagram)

El presentador Rafa Pérez vivió una mañana bastante movida este martes para poder llegar a tiempo al programa Giros, que inicia a las 8 a.m. por Repretel.

Pérez, quien vive en Barva de Heredia, contó que cuando venía de camino hacia el canal se topó con dos accidentes de tránsito en su ruta, lo que prácticamente lo hacía llegar tardísimo al trabajo.

Según explicó, la aplicación Waze le marcaba que su llegada sería hasta las 8:40 de la mañana, es decir, 40 minutos después de iniciado el programa, por lo que tuvo que pensar rápido para no fallar a la cita con los televidentes.

LEA MÁS: A Charlyn López la embarcaron horrible al aire y en vivo en programa de Repretel (video)

Ante la situación, el presentador decidió estacionar su carro y buscar una alternativa más rápida para llegar al canal. Fue entonces cuando pidió un Uber moto, que terminó siendo su salvación.

“Hoy fue un día de locos, cuando venía de camino habían dos accidentes, no había forma de llegar. Waze me marcaba que llegaba al canal a las 8:40 a.m., estacioné el carro, pedí un Uber moto y de verdad muchísimas gracias a mi amigo Lester, que se comportó al mil”, contó.

Mañana divertida

Rafa aseguró que el conductor lo llevó con rapidez, pero también con seguridad, incluso usando buen casco durante el trayecto.

Rafa Pérez, presentador de Giros, de Repretel, tuvo que dejar parqueado su carro en el camino y agarrar una moto para llegar a tiempo al canal. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Rafa Pérez dedica romántico mensaje a Mahyla Roth en el inicio del Miss Universo 2025

Gracias a esa ingeniosa decisión logró llegar justo a tiempo para arrancar el programa junto a sus compañeros Charlyn López y Maricriz Rodríguez convirtiendo una mañana complicada en una experiencia diferente y hasta divertida, según dijo.

La pregunta del millón: ¿dónde dejó el carro?

Aunque parezca extraña la decisión de Rafa de dejar el carro solo en una calle, para el presentador fue lo mejor y aseguró que todo salió como esperaba.

“Dejé el carro en un lugar que no iba a estorbar, camino a la pista y pedí la moto y llegué apenas. La verdad es que no me gusta llegar tarde. Como Melissa (Umaña) andaba en Heredia, le pedí que pasara por mi carro, le mandé las motos con un Uber Flash y como el carro estaba de camino al canal, ella pasó a recogerlo”, dijo el arriesgado de Rafa.

Por suerte, no pasó nada y pudo llegar a tiempo al canal.