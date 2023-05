Glenda Peraza desempolva metida de patas de Ítalo Marenco y le hace una advertencia

Ítalo reaccionó de buena forma al haber metido las patas. Captura de video.

Glenda Peraza metió el dedo en la llaga al recordarle a Ítalo Marenco su peor metida de patas en la televisión nacional.

La modelo y empresaria compartió en Instagram un video de TikTok del pacho más grande protagonizado por el presentador de Repretel durante una transmisión en vivo y no bastándole con eso, aprovechó para hacerle una advertencia.

Se trata del incómodo momento en que Marenco entrevistó, el 12 de agosto del 2021, a una señora quien acompañaba a un muchacho a vacunarse contra el covid-19 y en media transmisión en vivo, el presentador de Repretel, confundió al jovencito como hijo de la entrevistada cuando en realidad era su esposo.

“¿Su grandote es? En este Día de la Madre que venga la mamá a comerse la fila con usted, mis respetos para usted señora”, dijo el presentador en aquel engorroso momento.

La señora, inmediatamente, corrigió a Marenco y entre risas le respondió: “no, no es mi hijo, es mi esposo”.

El video de ese penoso momento fue el que compartió Peraza y lo acompañó con un mensajito que solo dice: “Ítalo, te amo, si me entrevistas, yo soy la hija”.

Glenda Peraza hizo esta publicación en Instagram.

Con el comentario, Glenda se mofa así misma de la diferencia de edad que hay entre ella y su esposo Byron Garita, quien es 15 años menor que ella. Glenda cumplirá este 2023 49 años, mientras que su marciano, como llama ella a su esposito, tiene 34.

Para hacer el momento menos doloroso a Marenco, Glenda también compartió el video de su peor bañazo en pantalla que fue cuando trabajaba en Multimedios y en media transmisión en vivo del periodista Pablo Campos (quien hoy labora en Teletica) pasó y le agarró una nalga.

“Yo no me escapo de los pachos de Costa Rica. ‘Nalguié’ en vivo sin saber a Pablo Campos”, escribió la exparticipante de Dancing with the Stars como para bajarle tres rayitas al nada divertido momento que vivió Ítalo en aquel agosto.