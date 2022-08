¡Glenda Peraza recupera la felicidad después de semanas de preocupación!

Nick, uno de su manada de peluditos de Glenda Peraza. Nick, uno de su manada de peluditos de Glenda Peraza.

La expresentadora Glenda Peraza y su familia están con sus corazones llenos de felicidad luego de que su perrito Nick volviera a la casa después de unos días internado en una veterinaria.

Glenda contó hace unos días que Nick sufrió de una parálisis completa, además de que es un perrito con muchos años encima, no ve, no tiene dientes y tiene diabetes. Ella no quería que le preguntaran por el animal, pues pensaba lo peor.

Por suerte para ellos no fue así y luego de varios tratamientos, el perrito ya pudo volver a su hogar.

“Le dimos fisioterapia, fue increíble y aquí está de regreso en la casa”, dijo en sus historias de Instagram.

Como lo extrañaban tanto, Glenda hasta durmió con el perrito, no querían dejarlo ni un solo momento solo.

Según contó, poco a poco el peludito va dando muestras de mejoría, pues al principio no podía ni moverse y ya hace sus necesidades solito, aunque todavía le queda mucho por andar.

Nos alegra bastante porque sabemos lo que significa una mascota en la vida de muchas familias.