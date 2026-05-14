Glenda Peraza responde a comentario de que su tiempo como modelo ya pasó y que deje brillar a su hija

Glenda Peraza dice que ella y su hija son una sola. (Instagram/Instagram)

Glenda Peraza compartió un recuerdo de sus inicios en televisión y no tardaron en aparecer comentarios cuestionando su vigencia como modelo y sugiriéndole dar espacio a su hija, Kianny Berry. Algo a lo que respondió sin rodeos.

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Se trata de un video del programa Sábado Gigante, donde aparece modelando en bikini en sus inicios en la televisión.

“Hace muchos años me subí a este escenario sin imaginar lo que la vida me tenía preparado”, escribió junto al clip.

La macha contó que en ese momento tenía la misma edad que hoy tiene su hija Kiki Berry, 23 años, y recordó que los nervios le jugaban una mala pasada.

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“Estaba muy nerviosa y no sabía absolutamente nada de modelaje, ni caminar en pasarela, tampoco ahorita”, dijo entre risas.

Glenda Peraza en sus inicios en el modelaje. (glenda Peraza /glenda Peraza)

Así de espectacular estaba Glenda Peraza. (glenda Peraza /glenda Peraza)

Lo curioso es que esa oportunidad no la buscó directamente. Según relató, todo se dio porque alguien envió una foto suya a la producción del programa, lo que la llevó a un casting que terminó cambiándole el rumbo.

“Solo apareció la oportunidad y me atreví, y para sorpresa mía, me fue increíble. La vida cambia, los años avanzan, pero los recuerdos bonitos se quedan para siempre. A veces solo hace falta decir sí aunque no estemos listas”, reflexionó.

Glenda Peraza no dudo en contestar. (Glenda Peraza /Glenda Peraza)

Le tiraron… y respondió

Sin embargo, lo que parecía una publicación nostálgica terminó generando comentarios de algunos seguidores.

“Sí, pero ya pasó. Vive hoy, deja a tu hija sobresalir”, le escribió una usuaria.

Pero Glenda no se quedó callada y respondió con firmeza, dejando claro el amor y apoyo que siente por su hija.

“Mi princesa, ¿por qué dices eso? La fan número uno de mi hija soy yo, por siempre y para siempre, ella y yo somos una. Nadie se compara con ella, ella es única, maravillosa y perfecta para mis ojos de madre orgullosa”, contestó.