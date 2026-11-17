Glenda Umaña compartió una reflexión tras el asesinato de Camilo Rodríguez. (Instagram)

La periodista Glenda Umaña se pronunció tras el asesinato de su colega Camilo Rodríguez, ocurrido este lunes 16 de noviembre, y compartió un mensaje en el que recordó algunos de los aspectos más polémicos de la vida del comunicador.

“Uno no sabe ni cómo dar este tipo de noticias”, escribió Umaña al inicio de la publicación que compartió en su perfil de Instagram.

En su reflexión, describió a Rodríguez como una figura polémica y señaló que durante sus últimos años se dedicó a denunciar lo que él consideraba actividades relacionadas con el narcotráfico.

La periodista también hizo referencia a la situación familiar del comunicador, quien había hablado públicamente sobre las dificultades que enfrentaba para compartir con sus hijos.

Camilo Rodríguez fue asesinado este lunes 16 de noviembre.

Rodríguez fue asesinado a balazos cuando conducía un pick-up rojo por la ruta 32, en el sector de San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Según la información preliminar del caso, dos sujetos que viajaban en una motocicleta lo interceptaron y le dispararon en múltiples ocasiones.

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Umaña también explicó que decidió no compartir las imágenes que circulaban del periodista sin vida dentro del vehículo, por respeto.

“Más allá de las controversias, las diferencias o las historias personales, ninguna vida debería terminar de esta manera”, manifestó.

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La comunicadora concluyó su mensaje con un llamado a que las autoridades esclarezcan lo sucedido y encuentren a los responsables.

“La verdad y la justicia son lo mínimo que merece este caso”, escribió.