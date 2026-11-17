Elías Alvarado compartió una reflexión tras el asesinato del periodista Camilo Rodríguez.

El asesinato del periodista Camilo Rodríguez encendió las alarmas entre quienes ejercen esta profesión en Costa Rica. Uno de ellos fue el comunicador Elías Alvarado, quien se pronunció sobre la preocupación que genera la violencia contra la prensa y los ataques que reciben quienes informan.

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Alvarado, quien reside en Estados Unidos, compartió una reflexión en su cuenta de Instagram, donde calificó el homicidio de su colega como un hecho alarmante que debería preocupar a todo el país.

“La muerte de un periodista siempre será dolorosa para quienes compartimos este oficio. El asesinato de nuestro colega Camilo Rodríguez es alarmante y debe preocuparnos a todos en Costa Rica. Sus denuncias fueron fuertes y sus señalamientos incomodaron a muchos”, escribió.

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El comunicador también manifestó su inquietud por los discursos de odio contra la prensa y cómo estos pueden influir en la percepción de la ciudadanía sobre el trabajo periodístico.

Elías Alvarado pidió que se esclarezca el crimen de Camilo Rodríguez. (Instagram/Instagram)

“Me preocupa que, de tanto escucharlos, se llegue a ver como normal que se insulte o se amenace a un periodista por lo que pregunta o publica”, expresó.

Alvarado señaló que dejar de informar por miedo no debería ser una opción para quienes ejercen esta profesión y recordó que silenciar a un periodista también afecta el derecho de las personas a estar informadas.

Finalmente, envió un mensaje de solidaridad a los familiares, amigos y colegas de Rodríguez, y manifestó su deseo de que el crimen sea esclarecido y se haga justicia.

Recordemos que el comunicador fue asesinado a balazos el lunes 16 de noviembre, alrededor de las 3:20 de la tarde, mientras conducía un vehículo tipo pick-up rojo por la ruta 32, a la altura de San Miguel de Santo Domingo de Heredia, en sentido de Guápiles hacia San José.