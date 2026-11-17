El periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri dedicó parte de su vida a luchar contra el crimen organizado y la corrupción, pero enfrentó una batalla personal que le provocó un sufrimiento profundo: la separación de tres de sus cuatro hijos.

Durante años, el comunicador hizo pública su lucha legal y emocional para recuperar el vínculo con sus tres hijos menores de edad, a quienes no podía ver con normalidad debido a procesos familiares y denuncias.

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El dolor de no poder compartir con ellos lo acompañó durante sus últimos años de vida. Según la información conocida sobre su situación familiar, el periodista murió sin que se hubiera resuelto esa separación.

El encuentro con su hijo que lo dejó sin palabras

El periodista y escritor costarricense mantuvo una lucha legal y emocional para recuperar el contacto con Joaquín, Montserrat y Almudena.

Uno de los testimonios más conmovedores de Camilo Rodríguez quedó registrado en un video que compartió en sus redes sociales.

Entre lágrimas, el comunicador recordó que durante dos años no podía ver a sus tres hijos, aunque su madre y su hija mayor, sí podían visitarlos.

Para no dejar pasar fechas especiales, preparaba celebraciones y llevaba regalos, queques, frescos, helados y piñatas. Sin embargo, debía retirarse antes de que los menores llegaran.

“Durante dos años yo no podía ver a mis hijos, pero los veía mi mamá y los veía (la hija mayor) y yo llegaba a un lugar y les dejaba ahí las piñatas, los regalos, los queques, los frescos, los helados”, relató.

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El periodista recordó especialmente una ocasión en la que se encontró inesperadamente con uno de sus hijos en un portón.

El niño lo saludó y él apenas pudo responderle. Cuando terminó la visita, volvieron a cruzarse.

“Un día me topé en el portón con (uno de sus hijos) y no podía saludarlo y él me dijo: ‘Hola’ y yo dije ‘Hola’ y cuando salieron de la visita por el mismo portón me lo volví a topar y me dice ‘Chao’ y ni siquiera pude decirle que lo amaba”, contó.

Aquella experiencia lo afectó tanto que, según confesó, permaneció en silencio durante todo el trayecto de regreso.

“Me quedé mudo, mudo de Alajuela hasta Cervantes, mudo, no podía hablar”, recordó entre lágrimas.

Un sufrimiento que lo acompañó durante años

El periodista Camilo Rodríguez Chaverri enfrentó durante años una dolorosa separación de tres de sus cuatro hijos.

El comunicador era padre de cuatro hijos. Con su hija mayor mantenía contacto regular, pero la relación con los otros tres estuvo marcada por una prolongada separación.

Rodríguez habló públicamente de esa situación en distintas ocasiones, tanto en sus redes sociales como en publicaciones relacionadas con su lucha por recuperar el contacto con los menores.

En uno de sus testimonios describió la desesperación que sentía cada vez que regresaba al lugar donde se realizaban las visitas familiares.

“Yo cada vez que voy a El Coyol de Alajuela me quiero matar porque no puedo ver a mis hijos, es un dolor que no se lo deseo a nadie”, expresó llorando.

La situación familiar fue parte de una lucha que el periodista mantuvo públicamente durante años, sin que lograra el acercamiento que tanto deseaba.