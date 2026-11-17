Más de una hora y media llevan los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) analizando tanto el cuerpo como el carro de Camilo Rodríguez, asesinado en San Miguel de Santo Domingo, Heredia.

El homicidio fue reportado a las 3:20 p. m. de este 16 de noviembre y como parte de las diligencias policiales, los investigadores inspeccionaron minuciosamente el vehículo en busca de indicios que permitan avanzar con la investigación.

Rosarios, ganchos, ropa y comida fueron parte de las cosas que hallaron los agentes del OIJ dentro del carro donde fue asesinado Camilo Rodríguez. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

LEA MÁS: Algo dentro del carro de Camilo Rodríguez llamó poderosamente la atención de las autoridades

Dentro del automotor encontraron varios objetos personales, entre ellos rosarios, ganchos con ropa y comida.

A las 6:40 p. m., las autoridades cerraron por completo el paso por la zona para facilitar las labores judiciales. No fue hasta las 8 p. m. cuando habilitaron nuevamente la circulación por las rutas paralelas que comunican con Heredia, Limón y San José.

El carro en el que viajaba Camilo Rodríguez al momento de su asesinato será llevado en esta grúa. Fotografía: Alejandra Morales. (Alejandra Morales/Alejandra Morales)

Una vez finalizada la inspección, una grúa se encargaría de trasladar el vehículo, que quedó a disposición de las autoridades judiciales.

LEA MÁS: Asesinan al periodista Camilo Rodríguez