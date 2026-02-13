Gloriana Casasola vivió uno de los momentos más emotivos de su vida personal y familiar

Gloriana Casasola vivió un momento muy especial con su mamá. (Instagram/Instagram)

La periodista Gloriana Casasola, de Telenoticias, compartió este viernes uno de los momentos más emotivos de su vida personal y familiar: su mamá tocó la llamada “campana de la victoria” en la unidad de oncología del hospital México, un gesto que simboliza el cierre de un duro proceso contra el cáncer y el inicio de una nueva etapa.

A través de sus redes sociales, Casasola publicó un mensaje cargado de gratitud y esperanza, en el que explicó que ese sonido tan esperado marcó el final del tratamiento de quimioterapia de su madre, doña Anabelle Calderón.

“Hoy sonó la última campana. Esa que tanto esperamos desde aquel 20 de noviembre, cuando un diagnóstico nos cambió la vida para siempre y la que marca un nuevo comienzo”, escribió la comunicadora.

Gloriana Casasola vivió un gran momento junto a su mamá

LEA MÁS: Tras superar un proceso complicado de salud, Gloriana Casasola emocionó con lo que hizo por su mamá

Gloriana destacó que el momento no solo representa el fin del tratamiento médico, sino una celebración profunda de la vida.

“Hoy no solo celebramos que mamá termina la quimioterapia, también celebramos su vida, su fuerza y su fe”, expresó, haciendo énfasis en el temple con el que su madre enfrentó la enfermedad durante estos meses.

En su mensaje, la periodista también hizo referencia al papel fundamental de la espiritualidad en este proceso.

“Celebramos a un Dios que nunca nos soltó la mano”, añadió, dejando claro que la fe fue un pilar importante para su familia en los momentos más difíciles.

Gloriana Casasola compartió todo el proceso de quimioterapia de su mamá desde que le diagnosticaron cáncer de mama. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Diego Obando revela qué le dijo Gloriana Casasola al saber que serán compañeros en Teletica

Finalmente, Casasola agradeció a todas las personas que los acompañaron con mensajes y oraciones durante la lucha contra la enfermedad.

En el video que compartió la figura de Teletica se escucha a su madre agradecer a Dios por ser su fortaleza, “me ha regalado sabiduría y me ha regalado salud” y también agradeció al Seguro Social pues “sin ella ninguno de nosotros estaría aquí”, así como los enfermeros y doctores que siguieron su proceso.

Pero sobre todo, doña Anabelle agredeció a su familia y dos hijas por ser su “bastión” y porque han estado “mano a mano conmigo”, “ustedes son mi fuerza”, mencionó.