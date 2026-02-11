Tras superar un proceso complicado de salud, Gloriana Casasola emocionó con lo que hizo por su mamá

Gloriana Casasola compartió un momento muy especial con su mamá. (Instagram/Instagram)

Después de meses marcados por un proceso de salud difícil, Gloriana Casasola decidió regalarle a su mamá un detalle cargado de amor que terminó conmoviendo a sus seguidores.

La comunicadora contó en redes sociales que, tras varias sesiones de quimioterapia, a su mamá el cabello le empezó a crecer nuevamente, más abundante, pero con muchas canas. Fue entonces cuando ambas aprovecharon para vivir un momento diferente.

“Después de teñirme el cabello sola como toda una experta, mi mamá no se pudo resistir. Y es que después de superar varias sesiones de quimioterapia a mami el cabello le empezó a crecer más abundante, pero con muchas canas”, detalló.

Gloriana explicó que el médico les dio autorización para usar tinte, por lo que optaron por uno libre de químicos fuertes. Así, en casa y entre risas, la comunicadora se convirtió en estilista por un día.

Gloriana Casasola se convirtió en estilista por un día para consentir a su mamá. (Gloriana Casasola /Gloriana Casasola)

Doña Anabelle Calderón fue diagnosticada con cáncer de mama en noviembre del 2024. (Gloriana Casasola /Gloriana Casasola)

El resultado no solo dejó feliz a doña Anabelle, sino que también generó una ola de mensajes positivos.

“Pero qué señora tan elegante, supercarga la estilista”, “Preciosa, es toda una guerrera” y “Muy hermosa quedó”, fueron parte de los comentarios que recibió la publicación.

Cabe recordar que doña Anabelle Calderón fue diagnosticada con cáncer de mama el 20 de noviembre del 2024, un proceso que la familia ha enfrentado con unión y fortaleza.

Hoy, más allá de la enfermedad, celebran cada avance y cada momento que les permita sonreír juntas.