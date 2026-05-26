Gloriana Casasola y Diego Obando cumplen dos años desde que sus vidas cambiaron para siempre

Los periodistas Gloriana Casasola y Diego Obando celebran este 25 de mayo un aniversario muy especial: cumplen dos años de matrimonio.

La figura de Telenoticias compartió la felicidad que vive junto al reciente fichaje de TDMás por medio de un romántico video en Instagram, donde recopiló momentos inéditos del día de su boda.

Diego Obando y Gloriana Casasola se casaron el 25 de mayo del 2024. Fotografía: Instagram Gloriana Casasola. (Instagram/Instagram)

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“Seguimos eligiéndonos todos los días”

Gloriana Casasola acompañó el video con un emotivo mensaje en el que habló de lo que ha significado este tiempo junto a Diego.

“Llegamos a nuestras bodas de algodón, dos años de matrimonio y 8 de caminar juntos de la mano. Y entre tantas cosas que cambian con el tiempo, qué bonito saber que seguimos eligiéndonos todos los días”, escribió la periodista.

La pareja se dio el “sí, acepto” el 25 de mayo del 2024 en el recordado Hotel El Tirol, ubicado en las montañas de Heredia.

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