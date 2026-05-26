Farándula

Gloriana Casasola y Diego Obando cumplen dos años desde que sus vidas cambiaron para siempre

Periodistas de Teletica celebran un día muy especial este lunes 25 de mayo

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Por Manuel Herrera

Los periodistas Gloriana Casasola y Diego Obando celebran este 25 de mayo un aniversario muy especial: cumplen dos años de matrimonio.

La figura de Telenoticias compartió la felicidad que vive junto al reciente fichaje de TDMás por medio de un romántico video en Instagram, donde recopiló momentos inéditos del día de su boda.

Diego Obando y Gloriana Casasola
Diego Obando y Gloriana Casasola se casaron el 25 de mayo del 2024. Fotografía: Instagram Gloriana Casasola. (Instagram/Instagram)

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“Seguimos eligiéndonos todos los días”

Gloriana Casasola acompañó el video con un emotivo mensaje en el que habló de lo que ha significado este tiempo junto a Diego.

Llegamos a nuestras bodas de algodón, dos años de matrimonio y 8 de caminar juntos de la mano. Y entre tantas cosas que cambian con el tiempo, qué bonito saber que seguimos eligiéndonos todos los días”, escribió la periodista.

La pareja se dio el “sí, acepto” el 25 de mayo del 2024 en el recordado Hotel El Tirol, ubicado en las montañas de Heredia.

Así celebró Gloriana Casasola sus dos años de casada

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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