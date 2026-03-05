Gloriana Casasola y Diego Obando cumplen su gran sueño y presumen su nueva casa

A casi dos años de casados, los periodistas Diego Obando y Gloriana Casasola viven uno de los momentos que más soñaron juntos: tener casa propia.

Los esposos, quienes forman parte del equipo de Teletica, celebraron este miércoles públicamente que ya recibieron la llave de su nuevo hogar, un anhelo que ambos guardaban desde hace tiempo.

LEA MÁS: Gloriana Casasola y Diego Obando se alistan para una nueva etapa como esposos

Con un emotivo video que compartieron en Instagram, las figuras de canal 7 mostraron a sus miles de seguidores la enorme felicidad que los embarga por esta nueva etapa en sus vidas.

Gloriana Casasola y Diego Obando están felices por ver realidad uno de sus anhelos más grandes. (Instagram/Instagram)

“Bienvenidos a nuestro hogar”

La encargada de compartir el momento fue la reportera de Telenoticias, quien acompañó el video con un mensaje lleno de emoción.

“Bienvenidos a nuestro hogar. Aún me cuesta creer que este sueño es una realidad”, escribió Casasola.

Las imágenes muestran a la pareja disfrutando del momento en que reciben las llaves y recorren su nueva casa, un instante que para ellos representa mucho más que una propiedad.

Gloriana Casasola y Diego Obando viven un gran momento

Un camino lleno de retos para lograr el sueño

La periodista reconoció que el proceso para llegar a este punto no fue sencillo y que requirió sacrificio y mucha paciencia.

LEA MÁS: Diego Obando revela qué le dijo Gloriana Casasola al saber que serán compañeros en Teletica

“Quisiera decir que fue perfecto, pero no… fue complejo, retador y desgastante. Esta puerta no se abre solo con una llave, se abre con sacrificios, con miedos, con paciencia, con fe y unas ganas inmensas de construir un futuro juntos”, agregó la periodista del noticiero de canal 7.

Ahora, la pareja disfruta de uno de los logros más importantes de su vida en común, el cual simboliza el inicio de una nueva etapa llena de proyectos y sueños compartidos.