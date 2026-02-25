Gloriana Casasola y Diego Obando se alistan para una nueva etapa como esposos

Los periodistas de Teletica Gloriana Casasola y Diego Obando, acarician cada vez más uno de sus grandes sueños como matrimonio: estrenar casa propia y comenzar una nueva etapa juntos.

La figura de Telenoticias compartió en las últimas horas que ya comenzaron a recoger las pertenencias del hogar donde iniciaron su vida de casados, pues pronto se mudarán a la vivienda que construyen desde el año pasado.

Gloriana Casasola y Diego Obando estrenarán casa este 2026. Fotografía: Instagram Gloriana Casasola. (Instagram/Instagram)

Entre nostalgia y emoción

Gloriana reconoció que siente nostalgia por dejar el que fue su refugio durante varios años, pero al mismo tiempo está llena de felicidad porque cumplir la meta de tener su propio hogar era un sueño compartido con su esposo.

La periodista habló abiertamente de sus emociones en un “reel” publicado en Instagram, donde se le observa retirando fotografías colocadas en la pared principal de su casa, imágenes que resumen momentos especiales y aventuras junto a Diego.

“Hablemos de la nostalgia o sentimiento que da dejar un lugar que fue hogar y refugio… Un día empacarás tus recuerdos y sin darte cuenta estarás más cerca de tu sueño”, escribió Casasola, quien contó con la ayuda de su mamá para avanzar con el empaque.

2026: un año de grandes cambios

El 2026 se perfila como un año lleno de transformaciones para la pareja. Además de estrenar vivienda, recientemente se convirtieron en compañeros de trabajo.

Hay que recordar que Diego Obando fue contratado por Teletica para desarrollar nuevos proyectos en TD Más, canal de paga propiedad de la televisora del trencito, donde Gloriana trabaja desde hace más de ocho años.

El matrimonio ahora no solo compartirá techo nuevo, sino también proyectos profesionales dentro de la misma empresa.

Un sueño construido paso a paso

La construcción de la nueva casa inició el año pasado y, según han mostrado en redes sociales, ha sido un proceso lleno de ilusión, planificación y esfuerzo.

Desde La Teja, les deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa y que el 2026 les traiga aún más buenas noticias.

