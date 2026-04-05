Gloriana Casasola estrena look y la reacción de Diego Obando al verla por primera vez lo dice todo

La periodista Gloriana Casasola sorprendió a todos al cerrar la Semana Santa con un cambio de look radical que no pasó desapercibido, ni siquiera en su propia casa.

La comunicadora de Telenoticias dejó atrás su estilo habitual y ahora luce rubia, un cambio que ella misma mostró en redes sociales con mucho humor.

Diego Obando reaccionó con mucha sorpresa al cambio de look de su esposa Gloriana Casasola. (Instagram/Instagram)

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“Soy Hanna Montana”, afirmó Casasola al enseñar su nueva imagen.

La reacción de su esposo lo dijo todo

El momento más llamativo fue cuando su esposo, Diego Obando, la vio por primera vez con el nuevo look.

Su expresión de sorpresa fue evidente y, tras asimilar el cambio, reaccionó: “Pero te ves muy linda, pero ¿qué es este cambio?”.

Familiares también quedaron impactados

Gloriana también compartió las reacciones de sus papás y su hermana mediante una videollamada.

“¡Qué linda se ve! Muy hermosa quedaste”, le dijeron sus padres.

La cara de sorpresa de Diego Obando al ver el nuevo look de Gloriana Casasola

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“Estás machísima de París. Te ves muy linda”, comentó su hermana.

Las redes se llenan de elogios

Tras publicar el video, los seguidores de la periodista no tardaron en opinar sobre su nueva imagen, llenándola de comentarios positivos como “preciosa”, “espectacular”, “¡qué guapa!”.

Gloriana Casasola se ve así con su nuevo look. Fotografía: Instagram Gloriana Casasola. (Instagram/Instagram)

El cambio ha sido tan bien recibido que muchos ya esperan verla así en pantalla a partir de este lunes.

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