Gobierno local de Santa Ana le pone freno a torneos de “farmear aura” y recibe una lluvia de críticas

El Gobierno Local de Santa Ana informó que el torneo de “farmear aura” no tenía autorización para utilizar el parque. (Creada con IA/La Nación)

Los torneos de “farmear aura” siguen dando de qué hablar en Costa Rica y ahora protagonizan una nueva polémica, luego de que el gobierno Local de Santa Ana anunció que uno de estos eventos no tenía permiso para realizarse en el parque del cantón.

Por medio de sus redes sociales, la municipalidad informó a la comunidad que la actividad no contaba con autorización para utilizar ese espacio público.

“El gobierno local informa a la comunidad que este evento no tiene autorización por parte del municipio para el uso del parque de Santa Ana”, comunicó la institución.

La publicación rápidamente generó reacciones entre quienes consideran que los jóvenes deberían poder utilizar estos espacios para realizar actividades recreativas.

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Algunas personas cuestionaron directamente la decisión y pidieron al gobierno local que explicara las razones detrás de la prohibición.

“¿Y cuál viene siendo el problema? O más bien, me gustaría saber cuáles son los motivos y razones para impedir que las personas jóvenes hagan uso del espacio público”, escribió una persona.

Otra crítica apuntó a que las autoridades deberían concentrarse en otros problemas del cantón.

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“Sería mejor que se pusieran a publicar cómo van a mejorar el cantón de Santa Ana, o también involucrarse con los problemas de agua en Salitral y no cancelando ‘eventos’ que obviamente son mentira o simplemente son chiquitos que quieren divertirse en su rato libre”, reclamó otro usuario.

También hubo quienes aplaudieron por la decisión y otros cuestionaron si realmente existía un impedimento para que los jóvenes simplemente llegaran al parque.

“O sea, ¿no tienen derecho a utilizar el parque, porque es solamente ir?”, se lee entre los comentarios.

La polémica se suma a la conversación que han generado en los últimos días las llamadas batallas de aura, una tendencia que consiste en que los participantes compiten de manera improvisada para demostrar quién tiene más presencia, actitud o capacidad para desenvolverse frente a otras personas.

Mientras algunos adultos consideran que se trata de una actividad sin sentido, muchos jóvenes la han convertido en una forma de entretenimiento y socialización.