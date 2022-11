Gonín dice que se siente “atacado por la nación”

Gonín dice ser una persona diferente porque no le gusta quedarse callado cuando lo tratan mal como artista. Facebook

Gonín movió las redes sociales este domingo al hacer pública su molestia con la organización de Teletón y, mientras algunos lo apoyan, otros más bien criticaron su actitud.

Este lunes el cantante y compositor de “Playa, montaña y sol” escribió en su cuenta de Facebook que se siente como “Rodrigo Chaves, atacado por la nación”.

El artista dice que es que hay muchos artistas nacionales a los que les da “miedo decir la verdad”, pero que él no es de los que se queda callado.

“Les da miedo decir la verdad porque después no los toman en cuenta o no les hacen más notas, como yo soy diferente, yo sí digo la verdad”, escribió.

El hermano de Tapón y quien recién cumplió 22 años de carrera musical, además recalcó que no es la primera vez que le hacen un desplante como artista por decir lo que piensa y por darse a respetar.

“Hace unos años me dejaron de sonar en una emisora y me sacaron de programación de una televisora por decir la verdad y no me interesa porque aquí estoy pulseándola y echando pa’lante”, agregó.

Gonín dice que no cantó en la Teletón porque le hicieron mala cara, ¿quién fue?

El alajueliteño era uno de los artistas que se presentaría en la Teletón la noche del sábado, pero al parecer, sufrió a una serie de desplantes que no le gustaron y al final decidió no salir a la tarima e irse para la casa.

“Tuve que correr para llegar a tiempo, antes de las 10:00 p.m. porque a las 10:30 p.m. estaba programada mi presentación junto a mi colega Killa, el cual es testigo de lo que digo; cuando llegué me hicieron echado de un sector porque era de ‘los artistas internacionales’, los cuales tenían muy buena comida, que los nacionales obvio no teníamos”, fue parte de su enojo con la producción de Teletón.

Angie Valverde le dice a Gonín: ‘Si es muy diva y quiere camerino y comida, ¡páguelo!’

Cabe resaltar que los artistas se presentan en esta actividad benéfica de gratis porque la idea es aportar su granito de arena de esa manera y así impulsar a la gente a donar por la salud y el bien de los niños.