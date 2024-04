Gonín está harto del faltante del agua en su barrio y le tiró al AYA a su mejor estilo

Gonín es uno de los que sufre por el agua en el país.

Gonín es uno de los cientos de alajueliteños que está harto del faltante de agua en su comunidad y decidió desahogarse a su mejor estilo, escribiendo una canción al respecto.

El vecino de San Felipe de Alajuelita asegura que tiene semanas sufriendo porque el vital líquido llega solo a chorritos y solo ciertas horas.

“Ya me está pareciendo muy extraño se fue el agua ayer, antier y también hoy, quedé lleno de champú y enjabonado, ahora qué voy a hacer, tengo un colerón y aquí no soy el único que no se ha bañado, el compa de al lado también sin agua quedó, esta situación ya no la soporto, cuál es el chorizo que se tienen, qué pasó”, dice parte del tema que lanzó.

Gonín hasta le hizo un video que subió a sus redes sociales donde sale en la ducha todo enjabonado esperando que salga el agua y nada.

Según contó, el tema lo escribió en un término de tres horas y es porque de verdad dice estar harto de abrir el tubo y ver que no cae ni gota de agua.

Gonín dice estar harto de que se vaya el agua en Alajuelita

“Es que sinceramente es un tema de la vida real, la gente de San Rafa y de Desamparados también están igual. Me parece extraño que tenemos más de un mes que todos los días se va el agua. Yo tengo 36 años y nunca había pasado que todos los días se va el agua y sí estoy un toque molesto, pero sé que a la gente de aquí le gusta humor y el humor muchas veces dice cosas reales de una manera tuanis, entonces me desahogué agarrando papel y lápiz”, dijo.

El cantante mencionó que ya escribió otras parodias más referentes al faltante de agua en los barrios del Sur de la capital y que las irá sacando poco a poco al ver que a la gente le ha hecho gracia lo que canta.

Gonín contó que una vez le tocó quedarse con el champú en la cabeza y en otra ocasión con la pasta de dientes porque no sabía que no había agua.

A puro balde

La pieza la escribió el domingo anterior al ver que una vez más intentó bañarse temprano y no pudo porque al abrir la llave del baño, nel pastel.

Para escribirla también le pidió opinión a algunos vecinos y familiares que están sufriendo lo mismo y dicen estar cansando de pasársela juntando agua en botellas u ollas para poder cocinar o simplemente hidratarse.

“La gente se queja del recibo por ejemplo, que sigue llegando igual (el monto) a pesar de pasar horas sin agua en el día, entonces todas esas opiniones las tomé en cuenta para componerla”, agregó.

Cada vez que llega un chorrito de agua al cantón de Alajuelita hay que correr a llenar los baldes, botellas y demás recipientes. (Jorge Castillo)

Gonín explicó que a él le ha tocado ponerse chispa cuando escucha que está llegando el agua para ponerse a rellenar todos los recipientes porque sabe que después no tiene agua ni para lavarse los dientes.

“Ya sabemos que tenemos que recoger, entonces siempre hay agua recogida. No importa, nos bañamos a puro balde, pero nos bañamos (risas)”.

“A mí lo que me extraña es que una vez llegué a mi casa de un evento, como uno canta de noche o muy tarde, y eran como la 1 a.m., apenas me acosté, escuché que estaba llegando el agua, fui a abrir el tubo para llenar todo, al otro día a las 8 a.m. ya no había, entonces lo que yo digo es que por qué no ponen el agua cuando uno realmente la necesita, o sea, la echan en la madrugada cuando la gente está durmiendo, me parece ilógico, y la quitan mucho los fines de semana cuando la gente está en la casa”, expresó.

Se le hace extraño

“Porque así es el AyA nos deja sin agua no les importa na, la quitan en Desampa, en Hatillo y en Concepción, en Aserrí, San Sebas, pero en Rohrmoser no, porque así es el AyA, nos deja sin agua no les importa na”, dice el coro de la canción a la cual tituló AyA.

Y es que el cantante le echa toda la culpa a Acueductos y Alcantarillados (AyA) por hacerlos sufrir de esa manera porque para él, la institución debería tener un mejor planeamiento para cuando la van a quitar.

“Uno dice: ‘en vez de quitarla cuando la gente no la necesita mucho’, entre semana cuando ya se van a trabajar, pero la quitan los sábados y domingos cuando todo el mundo está en la casa”, dijo.

Como ya lleva semanas así, en los que un día hay agua y el otro no, dice tener ya una colección de baldes y que a la hora de hacer los quehaceres de su apartamento trata de ahorrar lo más que pueda porque lo más furris es tener el sanitario sucio.

“Una vez me tocó quedarme con el champú en toda la cabeza porque no sabía y otra vez también me quedé con la pasta de dientes en la boca. Personalmente, creo que hay algo extraño porque ponen el agua cuando la gente menos la necesita y el recibo llega igual, entonces huele feo eso”, agregó.

Ante la falta de agua a los vecinos de Alajuelita les toca tener recipientes por toda la cocina. (Albert Marín)

El mes pasado varios vecinos de Alajuelita hicieron protestas en las principales calles del cantón y hasta una mujer se encadenó a una escuela por el faltante de agua.

El presidente de Acueductos y Alcantarillados (AyA) Juan Manuel Quesada y su equipo de colaboradores anunció hace unos días que para garantizar el suministro de agua en estos sectores idearon diferentes horarios para poder abastecer los tanques diariamente, aunque el malestar sigue por todo lado.