Grettel Rodríguez: Ella es la Señora Costa Rica 2026

Grettel Rodríguez Blanco es la Señora Costa Rica 2026. (redes/Facebook)

La belleza, la elegancia y el orgullo por Costa Rica se hicieron presentes este miércoles 28 de octubre, cuando se celebró la gran final de Señora Costa Rica 2026, certamen que ya tiene nueva ganadora.

Se trata de Grettel Rodríguez Blanco, una mujer oriunda de Zarcero y madre de dos niños, quien conquistó el título y ahora tendrá la responsabilidad de representar al país en una competencia internacional que se realizará en Las Vegas, Estados Unidos.

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Marisol Soto es la directora de Señora Costa Rica. (redes/Facebook)

La organización del concurso compartió su emoción por el triunfo de la zarcereña y le dedicó unas sentidas palabras para celebrar este importante paso en su vida.

“Una reina que refleja la elegancia, la valentía y el corazón de nuestra gente. Gracias por enseñarnos que con paciencia y fe, los sueños más grandes se cumplen a su tiempo”, publicó la organización en sus redes sociales.

Grettel Rodríguez tendrá que viajar a Las Vegas al certamen internacional. (redes/Facebook)

Con esta corona, Rodríguez se prepara para asumir un nuevo reto y llevar el nombre de Costa Rica a un escenario internacional, donde buscará dejar en alto la belleza y el talento de las mujeres costarricenses.

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Coronación de Señora Costa Rica 2026

La final de Señora Costa Rica 2026 reunió a mujeres de distintas edades que compartían el sueño de conquistar la corona. En esta edición, 17 participantes, de entre 29 y 60 años, disputaron el título en una competencia que también tenía un componente solidario.

La gala, realizada en el Hotel Barceló San José, formó parte de la celebración del 20.º aniversario del certamen, dirigido por Marisol Soto.

Grettel Rodríguez es oriunda de Zarcero y tiene dos hijos. (redes/Facebook)

Ahora, todas las miradas están puestas en Grettel, quien tendrá la oportunidad de mostrar en Las Vegas que detrás de su corona hay una mujer, madre y costarricense dispuesta a cumplir grandes sueños.