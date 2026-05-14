Grupo Firme y Hernán Sepúlveda grabaron su nuevo video en Costa Rica, vea el lugar que eligieron

Grupo Firme grabó su nuevo video musical en La Fortuna de San Carlos. (redes/Captura de video)

El paso de Grupo Firme por Costa Rica no solo dejó a miles de fanáticos cantando a todo pulmón en el concierto que ofrecieron el pasado 28 de marzo en el estadio Nacional de Costa Rica, como parte de su gira “La última peda”, sino que también sirvió para que la agrupación aprovechara los paisajes del país para grabar uno de sus nuevos proyectos musicales.

La banda mexicana grabó en territorio nacional el video de la canción “Qué mal te ves sin mí”, colaboración junto al cantante Hernán Sepúlveda, después del concierto.

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El cantante Eduin Caz y Hernán Sepúlveda revisaron cada toma del video. (redes/Captura de video)

Para las grabaciones eligieron la espectacular zona de La Fortuna, de San Carlos, famosa por sus paisajes naturales y vistas al volcán Arenal.

A través de sus redes sociales, compartieron parte de la experiencia y revelaron que quedaron impresionados con la belleza del lugar.

Las cervezas no podían faltar en un video del Grupo Firme. (redes/Captura de video)

“No es exageración lo que les voy a decir, pero entre más nos acercábamos a la locación parecía película. Todos íbamos con la vibra bien alta, pura vida, estábamos en Costa Rica y contentos por grabar este nuevo video”, comentaron durante el detrás de cámaras que grabaron para sus miles de seguidores.

Grupo Firme grabó su nuevo video en La Fortuna de San Carlos

Además de disfrutar del paisaje y el ambiente tropical, parte del staff aprovechó las pausas de grabación para refrescarse con cervezas Imperial, una de las bebidas más representativas del país.

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El video tendrá vistas espectaculares de La Fortuna de San Carlos. (redes/Cortesía)

El videoclip será estrenado pronto y ha generado gran expectativa entre los seguidores de Grupo Firme, quienes esperan ver los impresionantes escenarios que eligieron como protagonistas de esta nueva producción musical.