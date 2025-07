Grupo Los Plancharanga lo perdió casi todo en accidente

Los Plancharanga fueron teloneros del concierto de Jesse & Joy de hace unos meses. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Al grupo Los Plancharanga la sonrisa se le apagó la madrugada de este sábado tras perder mucho de su equipo de trabajo en un accidente.

Angie Valverde, líder de la agrupación, comunicó la lamentable noticia a través de un en vivo que hizo en Instagram desde donde sucedió el percance.

La artista explicó que el camión que trasladaba todo el equipo del grupo se accidentó en La Uruca y los dejó con muchas pérdidas económicas.

Dichosamente en la emergencia no hubo víctimas mortales ni heridos, algo que celebró Valverde.

“Desgraciadamente hoy (este sábado) en la madrugada tuvimos un accidente. La persona que manejaba el camión tuvo un accidente en La Uruca y se nos daño el camión y el equipo”, afirmó Angie mientras mostraba imágenes del accidente.

Según se observa, la situación fue bastante aparatosa, ya que el camión volcó y quedó de lado.

“Les pedimos que por favor nos manden buenas vibras y a la gente que nos quiere contratar, que nos ayude con más trabajo para reponer esta pérdida económica. No esperábamos, a veces uno cree que no le va a pasar nunca a uno, que todo está bien y que está exento, pero bueno, nos pasó y espero que esto sirva como una referencia para todos los otros colegas que tienen su equipo y no lo tienen asegurado”, agregó.

Explicó que el grupo no tenía el equipo asegurado “porque nunca nos había pasado nada así”.

“Nos pasó y lo más importante es que nuestro colaborador está bien, está sano y no le pasó nada, lo único son pérdidas económicas, gracias a Dios. Lo económico se repone. Es algo que nos toma por sorpresa, pero es parte de la vida”, continuó.

Angie aseguró que los últimos meses han sido de poco trabajo para el grupo.

Los Plancharanga le canta con humor al amor y al desamor. Fotografía: Archivo LT. (Cortesía)

Los Plancharanga es un trío de cantantes que hace música con humor.

