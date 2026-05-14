Grupo Nakar cumplirá una de las últimas voluntades de su fundador Gilberto Acuña, quien murió este martes

Grupo Nakar fue fundado por Gilberto Acuña, fallecido este 12 de mayo, tiene 42 años de carrera. (Facebook/Facebook)

Tras el fallecimiento de Gilberto Acuña, ocurrido este martes 12 de mayo, la agrupación costarricense tomó una importante decisión para honrar la memoria de quien fue su fundador y principal guía durante 42 años.

A pesar del dolor que atraviesan actualmente, los integrantes de grupo Nakar, conformado en su mayoría por hijos y familiares de Acuña, anunciaron que continuarán adelante con los compromisos musicales que ya tenían pactados para este fin de semana, asegurando que esa era la voluntad de su “patrón”.

Gilberto Acuña Cascante, músico y dueño del grupo Nakar. (redes/Facebook)

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La noticia fue compartida a través de las redes sociales oficiales de la agrupación, donde publicaron un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores.

“A pesar de la situación que estamos atravesando en estos momentos con nuestro fundador Gilberto Acuña, queremos informarles que nuestros eventos siguen en pie, dando la lucha y el esfuerzo que nuestro patrón nos ha forjado y haciendo su voluntad”, escribieron.

Como parte de la agenda ya confirmada, el grupo se presentará este viernes en Palmichal, de Acosta; el sábado en San Juan Sur en Carillo, Guanacaste, y el domingo estarán en Pital de San Carlos.

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Para los seguidores de la agrupación bailable, continuar llevando música a su público representa la mejor manera de rendir homenaje al legado de don Gilberto y al trabajo que realizó durante años al frente del grupo Nakar.