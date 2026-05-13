Exintegrante de Grupo Nakar dedicó emotivo mensaje tras muerte de su fundador

El cantante Diego Espinoza, exintegrante del Grupo Nakar, dedicó un emotivo mensaje de despedida a Gilberto Acuña, fundador de la reconocida agrupación musical, quien falleció este martes en el hospital México.

A través de una publicación en Facebook, el artista expresó el agradecimiento que siente hacia quien considera una pieza fundamental en su crecimiento profesional y personal dentro de la música.

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“Maestro: ¡Tanto que decirte! Y no sé por dónde empezar… Vuela alto, Gil. Gracias por enseñarme tanto y, en especial, a no rendirme nunca y hacer caso omiso de comentarios malos.

Gilberto Acuña Cascante era músico y dueño del grupo Nakar. (redes/Facebook)

Diego Espinoza fue parte del grupo durante ocho años. (Diego Espinoza/Facebook)

“Gracias por haber formado el artista que soy. Gracias por haber creído en mí contra todo pronóstico, dándome la oportunidad durante ocho años de haber colaborado en su grupo. ¡Gracias por todo! Ay, Gil, qué gran vacío me dejas, ¡won! Pdta: Esa foto se la tomé en el viaje a Guatemala", fueron sus palabras en una publicación en Facebook.

Seguidores recordaron su etapa en la agrupación

Tras la publicación, algunos seguidores recordaron el paso de Espinoza por el grupo, quien actualmente es miembro de Corazón Plata.

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De acuerdo con la información brindada por allegados, Acuña falleció luego de enfrentar complicaciones de salud provocadas por una bacteria que ingresó a su organismo a finales del año pasado.

El fundador de la agrupación tendrá dos velaciones

La despedida del fundador del grupo incluirá dos velatorios 8no se han informado los horarios ni los lugares). Una de ellas se realiza en Heredia y posteriormente se efectuará otra en Pérez Zeledón, lugar donde Gilberto Acuña creció y donde inició la agrupación hace 42 años.