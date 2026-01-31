Gustavo Díaz, de Repretel, llama a votar: “Literalmente, es todos por Costa Rica”

El periodista de Repretel, Gustavo Díaz, envió un mensaje claro, directo y cargado de patriotismo de cara a las elecciones presidenciales de este domingo, insistiendo en que este fin de semana no se trata de colores políticos, sino del país.

“Literalmente, es todos por Costa Rica”, expresó el comunicador, dejando claro que, al menos en su hogar, hay una sola bandera.

Gustavo Díaz es periodista de Noticias Repretel. (redes/Captura de video)

Una sola bandera: la de Costa Rica

Gustavo fue enfático al señalar que en su casa no hay banderas políticas, sino una sola que los representa a todos.

“En mi casa ni yo ni los míos tenemos bandera política, tenemos una sola bandera y es la de nuestro país”, afirmó.

Para Díaz, Costa Rica representa un país libre y democrático, donde cada ciudadano tiene el derecho —y el privilegio— de elegir quién lo gobierna, algo que, según recordó, no ocurre en todas las naciones del mundo.

El mensaje para los indecisos

El periodista dirigió su llamado especialmente a quienes todavía no se deciden o a quienes consideran no sacar el tiempo para ir a votar.

“Es una bendición de Dios vivir en una nación donde podamos elegir”, expresó, subrayando que la libertad de votar no es algo que deba darse por sentado.

Para él, renunciar al voto es desperdiciar uno de los mayores tesoros que tiene Costa Rica.

El mensaje electoral de Gustavo Díaz, de Repretel

La mayor riqueza del país

Su mensaje cerró recordando que la democracia es, posiblemente, la mayor riqueza de Costa Rica.

“No perdamos la oportunidad, es la mayor de las riquezas de nuestra patria”, concluyó.

Un mensaje que busca despertar conciencia en un momento clave y que se suma a las voces públicas que piden participación, responsabilidad y amor por Costa Rica en estas elecciones.