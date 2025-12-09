Farándula

Gustavo Díaz celebra nueva oportunidad profesional en Repretel

Periodista regresó a canal 6 el 26 de noviembre tras el preinfarto que sufrió y que lo mantuvo lejos de las cámaras por casi cinco meses

Por Manuel Herrera

El periodista Gustavo Díaz, de Noticias Repretel, está festejando su nueva oportunidad profesional, pues este sábado 13 de diciembre será parte de la transmisión del Festival de la Luz en canal 6.

Gustavo Díaz, Noticias Repretel
Gustavo Díaz regresó a su trabajo en Noticias Repretel el pasado 26 de noviembre. Fotografía: Archivo LT. (redes/Captura de video)

Su primera vez en la transmisión del desfile navideño

Por primera vez, Díaz será parte del equipo que narrará el tradicional desfile navideño capitalino que emitirá Repretel. En sus redes sociales, expresó la alegría que le genera esta nueva oportunidad.

¡Qué bella experiencia y bendición compartir el Festival de la Luz este próximo sábado con un equipo lleno de talentos, carisma, humanidad y experiencia!”, publicó el periodista en Instagram, junto al comercial con que canal 6 promociona la transmisión.

Un logro especial tras un año complicado en salud

El fichaje llega en un año que ha sido especialmente retador para el comunicador. En julio, Tavo Díaz estuvo hospitalizado tras sufrir un preinfarto, situación que lo mantuvo alejado de cámaras por casi cinco meses.

Fue hasta el 26 de noviembre que regresó oficialmente a Noticias Repretel, y pocos días después recibió la buena noticia de su inclusión en la transmisión navideña.

Gustavo Díaz
Gustavo Díaz celebró así su fichaje en Repretel para transmisión del Festival de la Luz. (Instagram/Instagram)

Los momentos lindos se agradecen y se disfrutan, solo debemos estar dispuestos”, añadió Tavo en su publicación, celebrando el cierre positivo de un año difícil.

El equipo completo de la transmisión en canal 6

Además de Díaz, en la transmisión del Festival de la Luz 2025 también estarán:

  • Melissa Durán
  • Charlyn López
  • Génesis Castillo (periodista de Repretel)
  • Alejandro Coto (Deportes Repretel)
  • Gustavo “Tavo” Gamboa, expresentador de La dulce vida

El desfile se realizará este año alrededor del Parque Metropolitano La Sabana, donde se espera gran asistencia del público.

Repretel
Repretel fichó a este elenco para su transmisión del Festival de la Luz este sábado 13 de diciembre. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)
