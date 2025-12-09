Gustavo Díaz celebra nueva oportunidad profesional en Repretel

El periodista Gustavo Díaz, de Noticias Repretel, está festejando su nueva oportunidad profesional, pues este sábado 13 de diciembre será parte de la transmisión del Festival de la Luz en canal 6.

Gustavo Díaz regresó a su trabajo en Noticias Repretel el pasado 26 de noviembre. Fotografía: Archivo LT. (redes/Captura de video)

LEA MÁS: Gustavo Díaz y Dudly Lynch regresan a la televisión más fuertes tras duras batallas de salud

Su primera vez en la transmisión del desfile navideño

Por primera vez, Díaz será parte del equipo que narrará el tradicional desfile navideño capitalino que emitirá Repretel. En sus redes sociales, expresó la alegría que le genera esta nueva oportunidad.

“¡Qué bella experiencia y bendición compartir el Festival de la Luz este próximo sábado con un equipo lleno de talentos, carisma, humanidad y experiencia!”, publicó el periodista en Instagram, junto al comercial con que canal 6 promociona la transmisión.

Un logro especial tras un año complicado en salud

El fichaje llega en un año que ha sido especialmente retador para el comunicador. En julio, Tavo Díaz estuvo hospitalizado tras sufrir un preinfarto, situación que lo mantuvo alejado de cámaras por casi cinco meses.

Fue hasta el 26 de noviembre que regresó oficialmente a Noticias Repretel, y pocos días después recibió la buena noticia de su inclusión en la transmisión navideña.

Gustavo Díaz celebró así su fichaje en Repretel para transmisión del Festival de la Luz. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Repretel reforzó su equipo del Festival de la Luz tras renuncia de Ítalo Marenco y despido de Lussania Víquez

“Los momentos lindos se agradecen y se disfrutan, solo debemos estar dispuestos”, añadió Tavo en su publicación, celebrando el cierre positivo de un año difícil.

El equipo completo de la transmisión en canal 6

Además de Díaz, en la transmisión del Festival de la Luz 2025 también estarán:

Melissa Durán

Charlyn López

Génesis Castillo (periodista de Repretel)

(periodista de Repretel) Alejandro Coto (Deportes Repretel)

(Deportes Repretel) Gustavo “Tavo” Gamboa, expresentador de La dulce vida

LEA MÁS: Gustavo Díaz está irreconocible y se alista para volver a Repretel tras sufrir preinfarto

El desfile se realizará este año alrededor del Parque Metropolitano La Sabana, donde se espera gran asistencia del público.