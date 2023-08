"Sos un crack", le dijo Gustavo Gamboa a Édgar Murillo tras Spelling Bee. (Instagram)

Gustavo Gamboa piropeó a Édgar Murillo al resumir su paso por Spelling Bee, el programa de deletreo que cerró su primera temporada el pasado domingo por canal 7.

Tavo y Guita fueron el dúo que Teletica Formatos eligió para presentar el programa, que ganó el palmareño Javier Esteban Rojas Carranza, de 12 años.

El locutor, humorista y presentador televisivo posteó en Instagram un mensaje en el que destacó lo que significó para él ser parte de esa producción y los aprendizajes que le quedaron, y fue en medio de esa felicidad donde elogió al exintegrante de La Media Docena.

“Dios es bueno conmigo y me permite vivir cosas nuevas que me retan y me hacen redescubrirme. Spelling Bee fue una gran experiencia, una inyección de humildad, (porque es dejarse guiar y decir ‘no se nada de esto, voy a aprender’) y una chispa que encendió unas ganas enormes de no limitarme y querer hacer cosas que nunca he hecho.

“Gracias Paula Picado (directora de Teletica Formatos) y Vivian Peraza (productora) por tomarme en cuenta y darme la confianza, estaré eternamente agradecido por esta oportunidad. Gracias Édgar Murillo por ser tan buen compañero y compartir todo tu conocimiento, sos un crack”, agregó Tavo.

Gustavo Gamboa y Édgar Murillo trabajaron por primera vez juntos en televisión. (Instagram)

En Spelling Bee fue la primera vez que Tavo y Édgar trabajaron juntos. Ya el exmedio doceno había dicho que estaba muy feliz de compartir cámaras con Tavo por la química que había entre ellos en pantalla.

En su mensaje de este martes, dos días después de la final del programa, Gamboa también se mostró complacido de trabajar con toda la producción del programa y por haber conocido a las abejitas participantes.

Asimismo, le dedicó unas lindas palabras a su esposa, la locutora Victoria Fuentes, por el apoyo que le dio durante el tiempo que estuvo en este proyecto.

Este es parte del posteo que hizo Gustavo Gamboa este martes en Instagram. (Instagram)

“Gracias Victoria Fuentes por ser mi muro de contención. Te amo”, afirmó Tavo.

Su publicación la acompañó con fotografías de diferentes momentos que vivió en el programa de canal 7 y de lo bien que se la pasó con los participantes y con Édgar, a quien aparece alzando en una simpática toma que solo nos dice que este dúo de presentadores llegó para quedarse.

