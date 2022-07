¿Ha hecho plata Laura Rodríguez en OnlyFans? Experiodista del 7 responde

Laura Rodríguez muestra su lado más picante en OnlyFans. Cortesía.

La periodista y ahora actriz Laura Rodríguez dice que aunque está satisfecha por cómo el público en general ha recibido la noticia de que se abrió un OnlyFans, no compartirá cuántos suscriptores tiene, pues quiere guardar discreción.

Laura sorprendió a todo mundo hace un par de semanas al anunciar que compartiría su contenido en la plataforma, que la mayoría de gente usa para mostrarse como Dios los trajo al mundo.

En entrevista con La Teja dijo que esto se debía a que quería potenciar su carrera como actriz y que ser parte de OnlyFans es casi que un requisito en las grandes ligas de la actuación.

Ahora, luego de salir en diferentes medios de comunicación, le consultamos a Laura por los resultados y señaló que, de momento, no contará cómo le va.

“Sí, ha habido bastante respuesta y la gente, como que la gente ha entendido bien la dinámica de la plataforma, pero, a pesar de que me han preguntado detalles de números, de suscriptores, yo por mi propia seguridad y por discreción, que creo que es importante, no voy a compartir esos datos, me vaya bien o mal, prefiero no hacerlo. Creo que las circunstancias ameritan que una persona pública como yo, sea discreta, también por los mismos suscriptores”.

“He aprendido a que no importa la cantidad que uno diga, para mucha gente es poco y para otros son muchos, entonces no creo que aporte, más bien siento que me estoy exponiendo si hago eso”, señaló Rodríguez desde Estados Unidos, que es el lugar donde vive.

Hace poco, los gemelos Castillo dieron a conocer cuánto dinero habían ganado en la plataforma desde que ingresaron, en marzo anterior, y la cifra llamó mucho la atención, ya que en escasos tres meses se han echado a la bolsa más de 20 millones de colones. La cifra no es nada despreciable para los hermanos, quienes también la pulsean en el campo de la actuación en México, pero que encontraron un nicho en la plataforma y, al parecer, ahí se quedarán.