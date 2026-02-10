Hanzell Carballo cuestiona mensaje de Bad Bunny tras el Super Bowl: “Nos manda a ser malditos”

Bad Bunny fue el encargado de hacer el show del medio tiempo del Super Bowl 2026. (redes/Captura de video)

La expresentadora Hanzell Carballo, conocida por su paso por VM Latino y por su marcada fe cristiana, generó una fuerte controversia en redes sociales tras publicar un video en el que asegura que Bad Bunny envió un “mensaje oculto” durante su presentación en el Super Bowl 2026, el cual, según ella, invita a las personas a ser “malditas”.

El video rápidamente se viralizó y provocó una ola de reacciones divididas. Mientras algunos seguidores respaldaron su análisis y coincidieron con su postura espiritual, otros la criticaron por lo que consideraron un mensaje exagerado y cargado de fanatismo religioso.

LEA MÁS: “Chino” abuelo tico que bailó junto a Bad Bunny en Super Bowl: “Me siento bendecido por Dios”

Hanzell Carballo asegura que Bad Bunny dio un mensaje oculto

En su publicación, Carballo explicó que, aunque muchos celebraron la presentación del artista por resaltar la cultura latina, las raíces y los ritmos tropicales, ella puso su atención en el mensaje final que Bad Bunny compartió con el público.

“Fue inevitable no entrar a las redes sociales y ver el bombardeo mediático que le están dando a la presentación de Bad Bunny y al Super Bowl. Y una de las cosas que yo vi es que el mensaje no fue la cultura latina, no fueron las raíces, las congas, la salsa, todo lo que se vio ahí, no. Fue el mensaje que Benito dio al final, y fue una prédica que nos manda a ser malditos”, afirmó.

LEA MÁS: Hanzell Carballo celebra vivir con la mente libre y lejos de los vicios

Hanzell citó una frase bíblica para sustentar su argumento: “Maldito el hombre que confía en el hombre y aparta su corazón del Señor”, y explicó que el mensaje del artista, aunque suena motivador, tiene un trasfondo peligroso desde su perspectiva cristiana.

“Él dijo: ‘yo no estaría aquí en el Super Bowl si yo no hubiese creído en mí’, y hoy mismo le recomiendo a todos ustedes también creer en ustedes y que pueden lograr las cosas. Es una frase que suena lindísima, incluso nos puede motivar, y ahí está el punto, nos está mandando a ser malditos”, expresó.

Mensaje del enemigo

Según la expresentadora, este tipo de mensajes promueven el antropocentrismo, colocando al ser humano en el centro y desplazando a Dios.

“Esto es humanismo puro, una religión tremenda que está apartando completamente a Dios. Nos dicen que nosotros lo podemos hacer todo con nuestras fuerzas, que no necesitamos nada ni a nadie, que la gloria nos la damos a nosotros mismos, cuando en realidad es Dios quien nos da las fuerzas, el poder, la determinación, los recursos y la salud”, señaló.

Bad Bunny puso en una de las pantallas durante su presentación la frase: Lo único más poderoso que el oido es el amor. (NFL/NFL)

Carballo concluyó haciendo un llamado de advertencia a sus seguidores: “Aquí el mensaje es ‘cree en ti’, pero del lado de Dios es ‘muere a ti mismo’. Aquí el centro es el hombre, allá el centro es Dios, nuestra fuente. Tengamos mucho cuidado con los mensajes que estamos recibiendo, porque esto fue una prédica muy clara de parte del enemigo”.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron un intenso debate en redes sociales, donde algunos usuarios la apoyaron por “decir lo que muchos no se atreven”, mientras otros le reprocharon llevar la interpretación a un extremo.

Hanzell Carballo fue por varios años presentadoraa de VM Latino, el canal de la música. (Archivo/Archivo)

La expresentadora Hanzell Carballo asegura que Bad Bunny dio un mensaje oculto durante su presentación en Super Bowl.