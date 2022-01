Harrick Mclean cumple 30 años en Monumental: “Hay Harrick para rato”

Harrick Mclean lleva 30 años en Monumental. Cortesía.

El periodista y narrador Harrick Mclean cumplirá este jueves 30 años desde que agarró por primera vez un micrófono de radio Monumental, gracias a la oportunidad que le dio Everardo Herrera en un partido de Limón contra Guanacasteca.

Desde entonces ha pasado mucha agua bajo el puente y el limonense ha podido consolidarse, hacerse espacio en el medio e implementar un estilo propio, lejos del de uno de sus mentores, como lo fue Mario McGregor.

Por supuesto que en estas tres décadas ha vivido de todo, desde momentos dulces como narrar el famoso Aztecazo del 2001, cuando la Sele le ganó a México en el estadio Azteca y ser parte de la delegación que cubrió el Mundial 2014, el más exitoso de la historia del fútbol tico.

También broncas rudas, como cuando en el 2009 se metió en una polémica grande al revelar una conversación que tuvo con Wálter Centeno y que hablaba de unas situaciones internas en la Tricolor, las cuales derivaron en que fuéramos eliminados de Sudáfrica 2010.

“No fue ni bronca porque Paté me dijo que la selección estaba dividida y que Rodrigo Kenton sacó a los amigos de él, yo le dije que era una bomba y que se iba a hacer un mierdero y él me dijo que yo sabía lo que tenía que hacer, lo publiqué y se le vino encima la bronca a Paté, pero no fue culpa mía, yo tenía el respaldo de lo que me contó”, recordó.

Algo que llama la atención, es que en la radio los narradores van y vienen, pero Mclean siempre ha estado en Monumental, a pesar de que ha tenido dos oportunidades buenas para marcharse.

“La primera fue en 1996 cuando don Leonel Jiménez me hizo un ofrecimiento para irme con él porque veía que no me daban mucha pelota en Monumental, y le dije que tenía que hablar con Everardo porque no podía ser malagradecido, entonces él llamó a Leonel para decirle que no, que ya me iban a dar más chance y así fue”, dijo.

La otra fue en el 2009 cuando lo llamaron para unirse a radio Reloj y por suerte para Harrick dijo que no, pues a los días Monumental compró esa emisora, por lo que hubiera sido una gran bronca para el periodista.

Para rato

Harrick, quien tiene 52 años, asegura que probablemente siga en la profesión hasta los 60, después de eso le gustaría enseñar a las nuevas generaciones.

“Yo digo que hasta que la voz me diga que ya no más, pero también me gustaría dar clases a futuro, a los 60 no me veo narrando, me gustaría llevarla más al suave”, afirmó.