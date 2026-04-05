Harrick McLean recibió una noticia este domingo que lo hará gritar de alegría más que un gol

El periodista y figura de Repretel Harrick McLean Morales, hijo del famoso narrador, está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida: se convirtió en papá por primera vez.

El comunicador y su esposa, Fiorella Arguedas, recibieron a su primogénito este Sábado Santo 4 de abril, llenando de alegría a toda la familia.

Harrick McLean Morales trabaja en Repretel. (Instagram/Instagram)

El pequeño se llama Jason Andrés McLean Arguedas y la noticia de su nacimiento la confirmó el orgulloso abuelo, Harrick McLean, a través de redes sociales.

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“Una inmensa felicidad” para la familia

El reconocido narrador deportivo de Deportes Monumental no ocultó su emoción al anunciar la llegada de su nieto.

“Gracias Dios por la inmensa felicidad de ser abuelo por primera vez. Llegó a este mundo el 4 de abril 2026, Jason Andrés Mc Lean Arguedas toda la honra y la gloria sea para Dios”, afirmó.

Harrick McLean y Fiorella Arguedas ya son papás. (Instagram/La Nación)

Un mensaje lleno de amor para los nuevos papás

En su publicación, también aprovechó para dedicarle unas palabras a su hijo y nuera.

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“A sus afortunados padres Harrick Mc Lean Morales y Fiorela Arguedas que tengan la sapiencia para guiarlo, sino acá estamos nosotros para ayudarles. Sábado Santo un día inolvidable en nuestras vidas”, dijo.

Desde La Teja le enviamos nuestras felicitaciones a los nuevos papás.