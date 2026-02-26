¿Qué pasó con el hijo de Harrick McLean que ya no aparece en el programa de Repretel, Las Historias? Lo sabemos todo

Si usted es fiel televidente del programa de Repretel, Las Historias, posiblemente se esté preguntando qué pasó con el reportero y presentador del programa Harrick McLean Morales, quien “desapareció” de forma misteriosa de la pantalla desde hace varios meses.

El comunicador, hijo del reconocido narrador deportivo de Monumental, Harrick McClean Allen, llevaba cuatro años en el espacio de las noches de canal 11, pero de un pronto a otro dejó de salir junto a Ginnés Rodríguez y sus reportajes se dejaron de escuchar.

Harrick McLean también se desempeñó como presentador en algunos programas de Las Historias al lado de Ginnés Rodríguez. Fotografía: Facebook Las Historias. (Instagram/Instagram)

¿Qué pasó? McLean, de 26 años, conversó con La Teja este miércoles y confirmó que en setiembre pasado dejó de trabajar en el programa de canal 11, pero no de Repretel, pues aceptó un nuevo puesto que le ofrecieron y está feliz.

-¿Por qué ya no sale en Las Historias?

Desde agosto o setiembre del año anterior se me ofreció un puesto en el departamento de Producción General del canal que representaba crecimiento y una mejora de las condiciones dentro de la empresa y decidí aceptar; es por eso que no volví a salir en Las Historias.

-¿En qué consisten sus nuevas funciones dentro del canal?

Fue una oportunidad que se dio porque el canal creó un departamento de producción que es el encargado de ver todas las producciones especiales y los programas del día a día y colaborarles en lo que se pueda. Tuvimos el estreno con La dulce vida (el 10 de octubre) y luego con los eventos de fin de año como los toros o el Festival de la Luz.

Diana (Rosa) es mi jefa, ella es la productora general del canal y básicamente lo que tengo que hacer dentro de todo es ver planificaciones y dar ideas de los programas, de cómo hacer y de los contenidos. Es un poco más variado respecto a lo que estaba haciendo porque es preproducción, producción y producción de campo que fue como lo que hicimos con los toros o el Festival de la Luz. Estoy superfeliz. Me ha gustado bastante y sí, es muy distinto todo.

Harrick McLean dice que conoció hermosos lugares de Costa Rica gracias a su trabajo en Las Historias. Fotografía: Instagram Harrick McLean. (Instagram/Instagram)

¿Qué significa esta nueva oportunidad?

Yo estudié Periodismo y al final de cuentas uno a veces siente que toca un techo en algunos lugares y eso me pasó en Las Historias. Inicialmente solo era hacer una labor periodística, ya después por el cambio de las formas en que se genera contenido, comencé a ver que tenía debilidades en algunas cosas como la edición o la grabación y fui aprendiendo y adquiriendo conocimientos; sin embargo, llegó el día en que sentí que había llegado a un tipo techo. Estoy supercontento porque en este nuevo puesto me ha tocado enfrentarme a nuevos retos.

Repretel ya no es solo tele, sino que tenemos otras dinámicas como los eventos de experiencia que ha sido trabajar en diferentes proyectos y uno aprende demasiado de toda la otra parte que cuando estaba como periodista no veía que era la preproducción, la realización… Me he sentido muy contento.

-Las Historias sufrió grandes cambios el año pasado, ¿tuvo que ver con esos ajustes su salida?

No, de hecho fue una opción que se abrió y se me consultó que si estaba interesado de cambiar y era cambiar todo, hasta el estilo de vida, porque ya tenía una dinámica en Las Historias y acepté. Parte del acompañamiento que se dio fue que la salida no fue de golpe. Seguí produciendo algunos reportajes, generando contenido para el programa mientras se daba esa transición.

Harrick McLean en diciembre pasado en el Morera Soto en sus primeros eventos de su nuevo trabajo en Repretel. Fotografía: Instagram Harrick MCLean. (Instagram/Instagram)

-¿En qué momento de su vida profesional le surgió esta nueva oportunidad?

No sé si la palabra es la correcta, pero todo esto se dio en un contexto perfecto porque ya había llegado a un punto donde gracias a Dios había conocido muchos lugares de Costa Rica gracias al programa, ya había tenido la oportunidad de presentar… Como te digo, ya sentía que había alcanzado un techo y creo que se da ese cambio de marcha justo en el momento indicado para darle un aire nuevo a lo que estoy haciendo y reinventarme.

-¿Qué le dejó Las Historias?, ¿extraña algo?

Curiosamente extrañar no porque estoy muy agradecido con todo lo que me dio el programa. El programa me dio todo, como periodista me formó y me dejó un conocimiento periodístico muy grande. Aprendí mucho. Me enseñó a ser creativo, a mantener la calma en momentos complicados. Fue una escuela de cuatro años muy bonita.

También me dejó muchos buenos amigos y la posibilidad de ver más allá de mí y de las cosas que tal vez al inicio pensé que no podía hacer y después hice. Creo que fue una escuela, un lugar donde crecí demasiado y aprendí lo que sé de periodismo. Si no hubiese pasado por ahí ahorita no podría estar donde estoy. Más allá de sentirme triste es una nostalgia de agradecimiento de las cosas buenas que me dio el programa y por siempre muy agradecido con las personas que confiaron y confían en mí.

Harrick McLean tuvo la oportunidad de debutar en Deportes Repretel gracias a su nuevo trabajo en Repretel. Fotografía: Instagram Harrick McLean. (Instagram/Instagram)

-¿Le hace falta salir en tele y estar en contacto con la gente?

Sí, pero son momentos. Llega un momento en que uno valora un poco más el tener un crecimiento y estar en este caso en un departamento que se encarga de las producciones más grandes del canal, es tener una sensación diferente. Si bien la figura mía como tal sale del aire, sigue habiendo una figura que se ve que son los productos. Al final de cuentas eso es lo que más me motiva y enorgullece.

Siempre hace falta estar ahí en el día a día y la gente que le tiene a uno mucho cariño, pero es parte de tomar decisiones y de ver qué es lo más beneficioso para uno. También esta oportunidad me ha abierto una gama de posibilidades, porque el año pasado cuando Liga Deportiva Alajuelense gana el campeonato, fui parte de Repretel, que estaba haciendo la cobertura del pre y post juego, entonces son oportunidades que han permitido que más personas vean mi trabajo y tener esas posibilidades que en algún otro momento no tuve.

-¿Entonces puede trabajar más de cerca de su papá?

Directamente no. Ese día del partido de la Liga él estaba con la transmisión de Monumental y yo estaba con Repretel, pero sí compartimos en un mismo ambiente, estuvimos en el mismo lugar e incluso nos fuimos juntos en el bus del canal.